La Roma ha trovato il vice Svilar . Come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio , i giallorossi hanno preso Devis Vasquez . Il colombiano, reduce dalla stagione con l' Empoli , si era da poco svincolato dal Milan . Il suo arrivo preclude qualsiasi possibilità di vedere Gollini in maglia giallorossa nel prossimo campionato. L'ex Atalanta, che era vicino alla Cremonese , dovrà trovare un'altra sistemazione.

Cresciuto in Colombia nel settore giovanile del Cortuluá, con cui ha preso parte al Torneo di Viareggio del 2017, Vasquez ha debuttato tra i professionisti in Paraguay con il Guaranì, prima di trasferirsi sotto il Duomo nel 2023. L'avventura con il Milan non è mai praticamente iniziata: prima viene ceduto in prestito allo Sheffield Weds, poi all'Ascoli e infine all'Empoli.