Sam Beukema ha raccontato ai microfoni di Radio Crc le emozioni che prova sfidando la sua ex squadra, il Bologna, e i suoi ex compagni
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Sam Beukema, difensore del Napoli, sfiderà il Bologna lunedì 11 maggio per la partita che vale per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il difensore olandese ha indossato la maglia rossoblù per due stagioni tra il 2023 e il 2025 collezionando 80 presenze e conquistando una storica qualificazione in Champions League sotto la guida di Thiago Motta e riuscendo anche a vincere la Coppa Italia da protagonista assoluto la scorsa stagione con l'attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano.
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Sam Beukema, le sue dichiarazioni a Radio CrcHa iniziato l'intervista a Radio Crc parlando del suo passato recente, ricordandolo con affetto: "È una partita speciale per me. Vedrò ex compagni, persone con cui lavoravo ogni giorno e con cui ho vissuto 2 anni bellissimi". Ha continuato parlando del suo passaggio al Napoli e della sua concentrazione massima per la partita di lunedì: "Appena entrerò in campo, penserò solo al Napoli e alla vittoria. Hanno scritto e detto tanto rispetto alla mia partenza da Bologna per venire al Napoli, anche cose non vere".
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Ha continuato in modo nostalgico a raccontare la sua avventura bolognese, mostrando estrema gratitudine: "Fa parte del calcio moderno, ma io ho ancora massimo rispetto per la società e per i tifosi bolognesi. Lì abbiamo scritto la storia, vincendo la Coppa Italia e mi hanno fatto crescere. Sono molto grato di tutto".
Poi ha ricordato con piacere Bologna-Inter, partita che consegnò ufficialmente lo scudetto al Napoli: "Fino alla fine della partita noi pensavamo al nostro percorso, alla vittoria che volevamo portare a casa: fu una partita molto intensa, con tante emozioni. Dopo abbiamo visto tantissimi video da Napoli ed è stato bello".
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