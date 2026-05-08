Sam Beukema, difensore del Napoli, sfiderà il Bologna lunedì 11 maggio per la partita che vale per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il difensore olandese ha indossato la maglia rossoblù per due stagioni tra il 2023 e il 2025 collezionando 80 presenze e conquistando una storica qualificazione in Champions League sotto la guida di Thiago Motta e riuscendo anche a vincere la Coppa Italia da protagonista assoluto la scorsa stagione con l'attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano.

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BOLOGNA, ITALIA - 24 MAGGIO: Sam Beukema del Bologna durante la partita di Serie A tra Bologna e Genoa allo Stadio Renato Dall'Ara il 24 maggio 2025 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Sam Beukema, le sue dichiarazioni a Radio Crc

Ha iniziato l'intervista a Radio Crc parlando del suo passato recente, ricordandolo con affetto: "È una partita speciale per me. Vedrò ex compagni, persone con cui lavoravo ogni giorno e con cui". Ha continuato parlando del suo passaggio al Napoli e della sua concentrazione massima per la partita di lunedì: "Appena entrerò in campo,. Hanno scritto e detto tanto rispetto alla mia partenza da Bologna per venire al Napoli, anche cose non vere".

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Ha continuato in modo nostalgico a raccontare la sua avventura bolognese, mostrando estrema gratitudine: "Fa parte del calcio moderno, ma io ho ancora massimo rispetto per la società e per i tifosi bolognesi. Lì abbiamo scritto la storia, vincendo la Coppa Italia e mi hanno fatto crescere. Sono molto grato di tutto".

Poi ha ricordato con piacere Bologna-Inter, partita che consegnò ufficialmente lo scudetto al Napoli: "Fino alla fine della partita noi pensavamo al nostro percorso, alla vittoria che volevamo portare a casa: fu una partita molto intensa, con tante emozioni. Dopo abbiamo visto tantissimi video da Napoli ed è stato bello".

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Ha concluso parlando dei due tecnici che lo hanno allenato e che lunedì si troveranno faccia a faccia,: "Sono due grandi allenatori italiani, che mi hanno aiutato tanto in modi diversi. Il Bologna non cambia la propria identità, vanno uno contro uno a tutto campo. Sarà una partita molto intensa secondo me, hanno giocatori di qualità, ma la loro forza è soprattutto quella di essere un gruppo unito. Dobbiamo avere massima attenzione".

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