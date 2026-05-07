Mario Gila è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan di Allegri, ma è entrato in corsa anche il Napoli di Antonio Conte per assicurarsi il difensore
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Il difensore spagnolo della Lazio è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato, con il Milan in forte pressing. La stima di Allegri e dell'ex DS Tare nei suoi confronti è nota, e lo stesso centrale ha recentemente aperto a un possibile trasferimento con dichiarazioni piuttosto esplicite. Tuttavia, la corsa a Mario Gila non è affatto chiusa. Se l'interesse dell'Inter sembra essersi raffreddato, è il Napoli a emergere come la rivale più temibile per i rossoneri.
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Mario Gila, i dettagli sulle possibili operazioni futureSe l'interesse dell'Inter sembra essersi raffreddato, è il Napoli a emergere come la rivale più temibile per i rossoneri. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gila incarna l'identikit ideale per la rivoluzione di De Laurentiis, ovvero un giovane con un ingaggio sostenibile e una solida esperienza in Serie A.
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L'eventuale assalto del Napoli a Gila potrebbe essere legato anche al futuro della difesa azzurra e agli incastri internazionali. Beukema, altro profilo seguito dai partenopei, è finito prepotentemente nel mirino del Liverpool. Arne Slot sarebbe pronto a investire la cifra richiesta dalla squadra romana per portarlo in Premier League, liberando di fatto lo spazio per l'affondo del Napoli sullo spagnolo della Lazio.
Sullo sfondo resta l'ombra del Real Madrid, che vanta un diritto di recompra sul giocatore, anche se al momento i Blancos non hanno dato segnali di volerlo esercitare. La valutazione della Lazio è chiara: non si parte da meno di 30 milioni di euro.
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