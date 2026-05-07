Il difensore spagnolo della Lazio è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato, con il Milan in forte pressing. La stima di Allegri e dell'ex DS Tare nei suoi confronti è nota, e lo stesso centrale ha recentemente aperto a un possibile trasferimento con dichiarazioni piuttosto esplicite. Tuttavia, la corsa a Mario Gila non è affatto chiusa. Se l'interesse dell'Inter sembra essersi raffreddato, è il Napoli a emergere come la rivale più temibile per i rossoneri.

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ROMA, ITALIA - 15 MARZO: Mario Gila della SS Lazio festeggia una vittoria dopo la partita di Serie A tra SS Lazio e AC Milan allo Stadio Olimpico il 15 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Mario Gila, i dettagli sulle possibili operazioni future

Se l'interesse dell'Inter sembra essersi raffreddato, è ila emergere come la rivale più temibile per i rossoneri. Secondo la, Gila incarna l'identikit ideale per la rivoluzione di, ovvero un giovane con un ingaggio sostenibile e una solida esperienza in

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L'eventuale assalto del Napoli a Gila potrebbe essere legato anche al futuro della difesa azzurra e agli incastri internazionali. Beukema, altro profilo seguito dai partenopei, è finito prepotentemente nel mirino del Liverpool. Arne Slot sarebbe pronto a investire la cifra richiesta dalla squadra romana per portarlo in Premier League, liberando di fatto lo spazio per l'affondo del Napoli sullo spagnolo della Lazio.

Sullo sfondo resta l'ombra del Real Madrid, che vanta un diritto di recompra sul giocatore, anche se al momento i Blancos non hanno dato segnali di volerlo esercitare. La valutazione della Lazio è chiara: non si parte da meno di 30 milioni di euro.

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In questa stagione il difensore portoghese ha collezionato, tutte da titolare. In totale con la maglia biancoceleste ha racimolatosegnando, e potrebbe vincere il suo primo trofeo italiano il, giorno della finale ditra Lazio e Inter.

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