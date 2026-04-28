I rossoneri valutano nuove soluzioni per la difesa: oltre a Gila, prende forma un’alternativa affidabile dalla Serie A, già pronta per il salto di qualità.
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In casa Milan si guarda già alla prossima finestra estiva di mercato, con la squadra guidata da Massimiliano Allegri pronta a muovere i primi passi per rinforzarsi e arrivare al meglio alla nuova stagione. La dirigenza rossonera è al lavoro su un piano di rinnovamento profondo, con diversi interventi previsti in organico. In cima alla lista per la difesa c’è Mario Gila della Lazio, ma non è l’unico profilo monitorato: subito dopo, infatti, prende quota anche il nome di Thomas Kristensen dell’Udinese, individuato come possibile tassello per completare il reparto arretrato.
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Gila e Kristensen, il doppio colpo del MilanLa strategia decisa da Igli Tare per il mercato estivo prevede l’inserimento di due nuovi centrali difensivi. In cima alla lista figura Mario Gila, considerato l’obiettivo principale: la possibile trattativa con la Lazio si aggira sui 20-25 milioni di euro, bonus inclusi. Il difensore spagnolo, classe 2000, è particolarmente apprezzato per la sua versatilità, che gli consente di adattarsi sia a una linea a tre come braccetto destro, sia a una difesa a quattro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha intensificato anche i contatti per Thomas Kristensen, centrale danese dell’Udinese nato nel 2002. Reduce da 27 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia, condite da due reti, il giocatore rappresenta un’opzione concreta per completare il reparto arretrato.
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Le statistiche e le caratteristiche dei due obiettivi rossoneriMario Gila e Thomas Kristensen rappresentano due profili diversi ma complementari per la difesa. Lo spagnolo della Lazio, classe 2000, ha collezionato nelle ultime stagioni numeri importanti in Serie A, arrivando a oltre 30 presenze stagionali. Le sue qualità principali sono le caratteristiche perfette che cerca il club rossonero. Kristensen, invece, è un centrale più fisico e aggressivo: con l’Udinese si è messo in evidenza per solidità nei duelli, soprattutto aerei, e per la capacità di difendere in campo aperto.
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