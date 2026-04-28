I rossoneri valutano nuove soluzioni per la difesa: oltre a Gila, prende forma un’alternativa affidabile dalla Serie A, già pronta per il salto di qualità.

Giammarco Probo
AC Milan v FC Internazionale - Serie A

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In casa Milan si guarda già alla prossima finestra estiva di mercato, con la squadra guidata da Massimiliano Allegri pronta a muovere i primi passi per rinforzarsi e arrivare al meglio alla nuova stagione. La dirigenza rossonera è al lavoro su un piano di rinnovamento profondo, con diversi interventi previsti in organico. In cima alla lista per la difesa c’è Mario Gila della Lazio, ma non è l’unico profilo monitorato: subito dopo, infatti, prende quota anche il nome di Thomas Kristensen dell’Udinese, individuato come possibile tassello per completare il reparto arretrato.

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Cagliari v SS Lazio - Serie A TIM
CAGLIARI, ITALIA - 10 FEBBRAIO: Mario GIla della Lazio in azione durante la partita di Serie A TIM tra Cagliari e SS Lazio - Serie A TIM alla Sardegna Arena il 10 febbraio 2024 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

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Gila e Kristensen, il doppio colpo del Milan

La strategia decisa da Igli Tare per il mercato estivo prevede l’inserimento di due nuovi centrali difensivi. In cima alla lista figura Mario Gila, considerato l’obiettivo principale: la possibile trattativa con la Lazio si aggira sui 20-25 milioni di euro, bonus inclusi. Il difensore spagnolo, classe 2000, è particolarmente apprezzato per la sua versatilità, che gli consente di adattarsi sia a una linea a tre come braccetto destro, sia a una difesa a quattro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha intensificato anche i contatti per Thomas Kristensen, centrale danese dell’Udinese nato nel 2002. Reduce da 27 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia, condite da due reti, il giocatore rappresenta un’opzione concreta per completare il reparto arretrato.
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Le statistiche e le caratteristiche dei due obiettivi rossoneri

Mario Gila e Thomas Kristensen rappresentano due profili diversi ma complementari per la difesa. Lo spagnolo della Lazio, classe 2000, ha collezionato nelle ultime stagioni numeri importanti in Serie A, arrivando a oltre 30 presenze stagionali. Le sue qualità principali sono le caratteristiche perfette che cerca il club rossonero. Kristensen, invece, è un centrale più fisico e aggressivo: con l’Udinese si è messo in evidenza per solidità nei duelli, soprattutto aerei, e per la capacità di difendere in campo aperto.

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