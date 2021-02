Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Rovinata la gara col Real. Ilicic deve stare bene per giocare”

Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro la Sampdoria torna sulla gara di Champions, e stuzzica lo sloveno

Marco Alborghetti

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta la sfida contro Ranieri, tornando anche sul match di Champions disputato contro il Real Madrid.

DIFESA OBBLIGATA - "Mercoledì abbiamo fatto una partita difensiva da quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Il nostro é stato un modo di difenderci ordinato, efficace, speravamo di portare a casa il pareggio. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Ma i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo la gara di ritorno, tutto quello che avremo lo metteremo in campo".

LE CONDIZIONI DELLA DEA - “È chiaro che quella contro il Real è stata una partita dispendiosa, siamo sempre stati capaci di calarci nelle diverse competizioni. Quella di domani contro la Sampdoria è una gara importante per il campionato. Poi il Crotone. Finalmente anche il nostro campionato si ‘allungherà’ un po' con più giorni tra una partita e l'altra”.

ARBITRO SUGGESTIONATO - "La condotta di gara dell'arbitro Stieler? Noi siamo dispiaciuti per il tipo di gara, il Real ha un valore tecnico molto alto. Ma sarebbe stata un altro tipo di partita, poi il risultato poteva essere diverso. Se ti apri di più concedi di più, ma sarebbe stata un'altra gara. Quello che ci ha dato fastidio è quello di averci rovinato la gara, non aver giocato un ottavo di Champions con il Real Madrid. Questo volevamo fare, c'è stata rovinata questa opportunità. Poi mette il punto e riparti".

SULLA SAMP - "La Samp è una squadra che appartiene a una fascia di classifica con cui abbiamo perso punti, come Verona, Genoa, Spezia, Bologna e Udinese. Sono compagini con cui non abbiamo avuto un ruolino di marcia ideale. Si tratta comunque di sfide complicate per tutti. In campionato siamo tutte molto vicine in classifica, tra domenica e mercoledì ci buttiamo con tutte le nostre possibilità".

ILICIC - "Ilicic deve star bene, non lo riproporrò più in quelle condizioni. Deve riuscire a completare gli allenamenti per rientrare in squadra e dare il suo contributo. Ma si parla troppo di lui: l'Atalanta sta andando avanti forte anche senza, con giocatori di grande mentalità e attaccamento. Siamo in gruppo, le vittorie con Cagliari e Napoli ci hanno messo in una buona posizione: globalmente è una squadra tosta, che reagisce".

COVID E ASSEMBRAMENTI - "L'assenza del pubblico toglie una componente fondamentale al derby di Genova, che lì conta molto. La Sampdoria però ci penserà da lunedì. Non lo farà mentre gioca con noi. C'è una grande voglia di calcio. Percepiamo l'entusiasmo, la sofferenza, la crudeltà di questa situazione: una squadra che gioca a questi livelli e non può essere seguita. L'altra sera è stata un'esplosione, il discorso va oltre il calcio. Bisogna metterci tutti quanti a disposizione per risolvere una situazione che si trascina da tanti mesi".

LA DEA CANTA BENE - "Ibra a Sanremo? In spogliatoio c'è qualcuno che canta bene, mi pareGollini. Anch'io ho cantato lì. Lo spettacolo è spettacolo, il calcio è calcio. Freuler lo porterò a Madrid al ritorno. Ha uno spessore morale altissimo: sotto questo aspetto la squadra è forte e lui si è sentito in colpa per aver lasciato la squadra in dieci. La sua mortificazione era più forte per l'inferiorità numerica che per non poter partecipare al ritorno".

TRIBUNA GENOVESE - "Dalla tribuna qualunque suggerimento e variazione sono meno immediati. Alla squadra arrivano lo stesso. Col Napoli abbiamo fatto un po' di casino nel cambio tattico: la differenza è che magari dura trenta secondi in più. A bordo campo ovviamente uno comunica in modo diretto coi giocatori".