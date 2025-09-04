La giovane promessa ecuadoriana si prepara a vivere una nuova avventura con la Cremonese. Il giornalista Gustavo Villacreces, in esclusiva, ci parla delle sue caratteristiche e qualità

Stefano Sorce 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 10:02)

Nato a Madrid, il 16 giugno 2002, da genitori ecuadoriani, Jeremy Sarmiento è un giovane calciatore che ha vissuto tra due mondi, ma ha sempre portato nel cuore le radici del suo Paese d’origine. Cresciuto a Londra, ha vestito le maglie delle giovanili di Charlton e Benfica, ma è nel Brighton & Hove Albion che ha iniziato a farsi notare. La sua carriera, però, non si è fermata ai confini dell’Inghilterra: nel 2021 ha scelto di rappresentare l’Ecuador a livello internazionale, un gesto che ha emozionato i tifosi ecuadoriani e ha sancito il suo legame profondo con la terra dei suoi genitori.

Dopo esperienze in prestito a West Bromwich Albion, Ipswich Town e Burnley, dove ha contribuito alla promozione in Premier League, Sarmiento è pronto a iniziare una nuova avventuracon la Cremonese in Serie A. Un passo che, per molti, rappresenta una sfida, ma per lui è un’opportunità per crescere e dimostrare il suo valore. Per comprendere meglio il valore umano e calcistico di Sarmiento, abbiamo intervistato Gustavo Villacreces, giornalista ecuadoriano di Radio Area Deportiva, che lo ha seguito da vicino nel suo percorso.

"Sarmiento veniva convocato in Nazionale, poi è successo che..." — Quali sono, secondo te, le principali qualità tecniche e tattiche di Jeremy Sarmiento?

"Sarmiento è un giocatore con un’ottima qualità nel passaggio. Tatticamente molto intelligente, sa adattarsi alle esigenze dell’allenatore. È in grado di fornire passaggi tra le linee o cambi di gioco importanti. Possiede inoltre una rapidità di pensiero che gli permette di leggere bene le situazioni di gara".

Cosa può apportare alla Cremonese e cosa dovrebbero aspettarsi i tifosi e l’allenatore dal suo arrivo?

"I tifosi della Cremonese possono stare tranquilli. Sarmiento è un giocatore che fino a poco tempo fa veniva convocato in Nazionale, ma che è stato escluso dal commissario tecnico a seguito di alcune dichiarazioni del padre. I quotidiani ecuadoriani, come El Comercio, hanno riportato le parole del padre di Jeremy: “Stanno per rovinare una delle migliori generazioni del Paese solo per voler promuovere alcuni giocatori".

"Si trattava di un riferimento alle lamentele per la convocazione di un giovane dell’Independiente del Valle, Darwin Guagua, che poi era stato effettivamente utilizzato. Questo episodio si è verificato dopo la partita contro il Cile valida per le qualificazioni mondiali".

/p>

In Ecuador, quali aspettative ci sono su questo giovane talento?

"In patria è molto apprezzato dai tifosi, che lo stimano per la sua educazione, la sua professionalità e per l’affetto che ha sempre dimostrato verso l’Ecuador. Figlio di genitori ecuadoriani, a soli 7 anni si è trasferito in Inghilterra, dove ha giocato nelle giovanili della Nazionale inglese. Ha poi scelto di rappresentare l’Ecuador a livello internazionale".

Pensi che passare dal Brighton alla Cremonese sia un passo indietro nella sua carriera o può essere un’opportunità di crescita?

"Ritengo possa rappresentare un’opportunità di rilancio. Sarmiento al Brighton ha subito un infortunio che ne ha rallentato il recupero e, di conseguenza, ha perso il posto in squadra".