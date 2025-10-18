Occasione sprecata per i neroverdi, poco incisivi nel primo tempo e spreconi nella ripresa: la classifica resta assolutamente positiva, con il momentaneo ottavo posto a più 7 punti dalla zona salvezza.

Alessandro Stella 18 ottobre - 17:58

Niente terzo successo di fila per il Sassuolo, che nell'anticipo della settima giornata di Serie A, non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Lecce. Una mezza occasione sprecata per i neroverdi, poco incisivi nel primo tempo e spreconi nella ripresa. In ogni caso la classifica resta assolutamente positiva: momentaneo ottavo posto a più 7 punti dalla zona salvezza.

Il tecnico degli emiliani, Fabio Grosso, decide di accontentarsi del risultato di Lecce-Sassuolo: "La partita è stata equilibrata, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più noi. Abbiamo creato diverse occasioni da gol ma il risultato più giusto alla fine è il pari. Ci teniamo stretto il punto, volevamo provare a vincere. In alcuni momenti ci abbiamo provato, in altri abbiamo resistito".

Lecce-Sassuolo, Grosso recrimina sull'errore di Laurienté — Grosso poi prosegue la sua analisi, soffermandosi anche sul grave errore di Armand Laurienté che potrebbe essere costato la vittoria agli emiliani. "Sapevamo sarebbe stata difficile, abbiamo giocato su un campo non in perfette condizioni. Siamo venuti fuori nella ripresa, creando occasioni importanti. Nella prima frazione di gara alcune cose non ci sono riuscite, nella ripresa abbiamo aumentato la qualità. Poi per qualche sbavatura non siamo riusciti a vincere. Quella di Laurienté era un'azione importante. Ma se in certe occasioni siamo imprecisi si fa fatica a portare a casa i tre punti".

Grosso e il diktat per la salvezza — L'allenatore neroverde, come accennato, nonostante la buona situazione di classifica del suo Sassuolo continua a ritenere giustamente la salvezza come principale missione stagionale. "Quello è l'obiettivo che sta a cuore a tutte le nostre principali avversarie. Sappiamo che sarà dura. Ogni partita devi saper resistere e imporre le tue qualità. Battaglieremo fino alla fine per raggiungere l'obiettivo finale. La categoria è molto livellata ma noi vogliamo rimanerci".

Infine un piccolo commento sulle qualità del Lecce, sulle quali il Sassuolo si è ben contrapposto: "Conoscevamo le caratteristiche degli avversari, abbiamo saputo limitarli bene, forse potevamo metterli più in difficoltà". I neroverdi, imbattuti da tre partite, torneranno in campo domenica prossima, per un match molto più complesso contro la Roma.