Domani sera alle 20.45 il Sassuolosarà impegnato nella difficile trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus. Dopo la straordinaria strisce di 5 successi consecutivi, i neroverdi hanno incappato in due ko di fila contro Lazio e Bologna che, però, non complicato la posizione in classifica: 10° posto a ben 14 punti di distanza dalla zona retrocessione. Nel frattempo, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto poco fa in conferenza stampa. Ecco le sue parole.