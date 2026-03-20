Domani sera alle 20.45 il Sassuolosarà impegnato nella difficile trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus. Dopo la straordinaria strisce di 5 successi consecutivi, i neroverdi hanno incappato in due ko di fila contro Lazio e Bologna che, però, non complicato la posizione in classifica: 10° posto a ben 14 punti di distanza dalla zona retrocessione. Nel frattempo, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto poco fa in conferenza stampa. Ecco le sue parole.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Sassuolo, Grosso e la sfida contro la Juventus: “Vogliamo cogliere questa opportunità”
SERIE A
Sassuolo, Grosso e la sfida contro la Juventus: “Vogliamo cogliere questa opportunità”
La sfida di domani sarà molto particolare per il tecnico dei neroverdi ma l'imperativo per il club è vincere, consapevoli delle difficoltà che si incontrano contro i bianconeri
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