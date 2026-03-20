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SERIE A

Sassuolo, Grosso e la sfida contro la Juventus: “Vogliamo cogliere questa opportunità”

La sfida di domani sarà molto particolare per il tecnico dei neroverdi ma l'imperativo per il club è vincere, consapevoli delle difficoltà che si incontrano contro i bianconeri
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Sassuolo, Grosso e la sfida contro la Juventus: “Vogliamo cogliere questa opportunità”- immagine 2
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SASSUOLO, ITALY - MARCH 01: Fabio Grosso head coach of US Sassuolo during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and Atalanta BC at Mapei Stadium Citta del Tricolore on March 01, 2026 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Domani sera alle 20.45 il Sassuolosarà impegnato nella difficile trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus. Dopo la straordinaria strisce di 5 successi consecutivi, i neroverdi hanno incappato in due ko di fila contro Lazio e Bologna che, però, non complicato la posizione in classifica: 10° posto a ben 14 punti di distanza dalla zona retrocessione. Nel frattempo, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto poco fa in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

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