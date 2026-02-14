Udinese-Sassuolo inaugura il programma domenicale della venticinquesima giornata di Serie A. Nel lunch-match delle 12:30friulani e neroverdi cercano riscatto dopo i rispettivi ko, incassati nel weekend precedente, contro Lecce ed Inter.
Sassuolo, Grosso: “Out Boloca. Sfida difficile, l’Udinese in casa rende al meglio”
Dimenticare l'Inter e continuare il proprio percorso: il Sassuolo di Fabio Grosso, nel lunch-match domenicale, fa visita all'Udinese di Runjaic
Nella consueta conferenza stampa l'allenatore della compagine emiliana, Fabio Grosso, ha presentato la trasferta del Blue Energie Stadium, con l'obiettivo di mettere da parte quanto accaduto con l'Inter: "Ci siamo preparati bene in settimana per un'altra sfida difficile contro una squadra che in casa ha messo in difficoltà tante avversarie".
INDISPONIBILI - "Non ci saranno Candé e Pieragnolo oltre a Matic squalificato e anche Boloca che ha ancora qualche fastidio, in attesa di capire le tempistiche mi auguro brevi. Siamo 21 di movimento e siamo tutti abili a fare una grande partita perché sarà determinante l'apporto di chi entrerà in campo a gara in corso".
