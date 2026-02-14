Nella consueta conferenza stampa l'allenatore della compagine emiliana, Fabio Grosso , ha presentato la trasferta del Blue Energie Stadium, con l'obiettivo di mettere da parte quanto accaduto con l'Inter : "Ci siamo preparati bene in settimana per un'altra sfida difficile contro una squadra che in casa ha messo in difficoltà tante avversarie".

INDISPONIBILI - "Non ci saranno Candé e Pieragnolo oltre a Matic squalificato e anche Boloca che ha ancora qualche fastidio, in attesa di capire le tempistiche mi auguro brevi. Siamo 21 di movimento e siamo tutti abili a fare una grande partita perché sarà determinante l'apporto di chi entrerà in campo a gara in corso".