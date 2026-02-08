Sassuolo-Inter, Grosso: “Partita complicata, contento del primo tempo”

Al Mapei Stadium termina 0-5 il match tra Inter e Sassuolo. I neroverdi si rendono protagonisti di un primo tempo comunque positivo e all'insegna del coraggio, ma i nerazzurri passano subito in vantaggio con Bisseck, seguito da Thuram. Poco dopo, Thorstvedt accorcia le distanze allo scadere dei primi 45', ma il direttore di gara segnala l'offside. Nella ripresa, strapotere Inter: ci pensano prima Lautaro, poi Akanji e infine Luis Henrique. La formazione di Grosso perde inoltre anche Matic per espulsione al 54'. Una sconfitta che non cambia la classifica dei padroni di casa, che restano in undicesima posizione con 29 punti.