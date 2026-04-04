Sassuolo, Grosso: “Percorso inaspettato, vogliamo crescere ancora”

Il S assuolo batte in 2-1 in rimonta contro il Cagliari e sale in decima posizione, a quota 40 punti in classifica. Inizia in salita la partita dei neroverdi, che subiscono il primo gol dell'incontro per mezzo di Sebastiano Esposito che realizza su calcio di rigore alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa, i padroni di casa reagiscono e pareggiano i conti con Ulisses Garcia al 50' .

Appena venti minuti dopo arriva il vantaggio del Sassuolo, ma il gol di Lipani viene annullato per fuorigioco: Al 78', però, ci pensa Andrea Pinamonti a sbloccare definitivamente la partita: 2-1 e vittoria acquisita. Al termine del match, Fabio Grosso ha commentato il successo in conferenza stampa: "Complimenti ai ragazzi. Abbiamo raggiunto un bottino di punti inaspettato, ma ce lo stiamo sudando partita dopo partita e vogliamo continuare a farlo".