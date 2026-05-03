Il Sassuolo batte il Milan con un secco 2-0 al termine di una partita gestita con grande lucidità dai neroverdi. Decidono le reti di Berardi al 5’ e Laurienté al 47’, in un match condizionato anche dall’espulsione di Tomori al 24’, episodio che ha cambiato completamente l’inerzia di una gara già cominciata male per i rossoneri e terminata anche peggio.

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Approccio e gestione del possesso

Il Sassuolo parte forte e indirizza subito la partita: il gol in avvio permette ai padroni di casa di giocare con maggiore tranquillità, gestendo il ritmo e sfruttando gli spazi. I

raccontano una squadra capace di tenere il pallone e controllare il gioco anche senza forzare continuamente la giocata.

Il Milan, soprattutto dopo l’inferiorità numerica, fatica a costruire una manovra fluida. La squadra rossonera perde progressivamente campo e non riesce a dare continuità al possesso, finendo per subire l’organizzazione avversaria.

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Produzione offensiva: dati e lettura della gara

Il dato sugli

. Questo significa che i neroverdi non solo hanno creato di più, ma lo hanno fatto con occasioni qualitativamente migliori. Le

confermano una superiorità netta sotto il profilo offensivo.

Anche il numero di tiri premia il Sassuolo (13 contro 6), a dimostrazione di una squadra più presente negli ultimi metri e più incisiva. Il Milan di Allegri, invece, non è mai riuscito a rendersi davvero pericoloso, complice anche la difficoltà nel risalire il campo in inferiorità numerica.

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L’episodio chiave: l’espulsione di Tomori

Il momento decisivo arriva al

. Da quel momento la partita cambia volto: il Milan è costretto ad abbassarsi, rinunciando di fatto a pressare alto e lasciando il controllo totale al Sassuolo.

Questo si riflette anche nei numeri difensivi: il Milan è chiamato a un lavoro maggiore tra i pali, con 2 parate effettuate contro le 0 del Sassuolo, segno della pressione costante dei padroni di casa.

Rafael Leao in Sassuolo-Milan (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Duelli, intensità e dettagli

Il Sassuolo si impone anche nei

, mostrando maggiore aggressività e capacità di recupero palla. Sul piano disciplinare la gara è stata combattuta, con

e ben

, a testimonianza di un match fisico e intenso.

Curioso il dato sui calci piazzati, con perfetta parità nei calci di punizione (16-16) e leggero vantaggio Milan nei corner (3 a 2), ma senza reali pericoli creati.

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Una vittoria costruita con lucidità

Il

è il risultato di una partita gestita con intelligenza dal Sassuolo, bravo a sfruttare subito l’episodio favorevole e a mantenere il controllo fino alla fine. Il gol di

ha poi definitivamente chiuso i giochi, spegnendo ogni tentativo di reazione rossonera.

Per il Milan resta una prestazione complicata, segnata dall’inferiorità numerica e da una produzione offensiva quasi nulla. Per il Sassuolo, invece, è una vittoria che nasce dai numeri ma soprattutto da una gestione matura e concreta della partita. Questo trionfo dei neroverdi rappresenta il fiore all'occhiello di una stagione più che positiva per gli uomini di Fabio Grosso, mentre per i rossoneri è un importante campanello d'allarme in vista del rush finale verso la Champions, che ora è a rischio.

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