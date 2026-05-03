Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte il Sassuolo ed il Milan. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della trentacinquesima giornata della Serie A. L'incontro comincerà alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questo match evoca tanti ricordi nei tifosi rossoneri, soprattutto quando si pensa alla stagione 2021/2022, conclusa con lo Scudetto vinto proprio nello stadio dei neroverdi.

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Serie A 2021/2022: Succede solo a chi ci crede

"Succede solo a chi ci crede". Questa frase rappresenta il motto del Milan di quella stagione. Il significato sta nel fatto che con lavoro duro e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti nonostante gli ostacoli. In quella stagione, poi, non molti credevano nella vittoria finale dei rossoneri per via dell'detentrice del titolo che, nonostante gli addii di, è sempre stata la favorita e poi la presenza del Napoli diche, fino ad un certo punto, ha lottato con le due milanesi per aggiudicarsi un Tricolore che mancava da diverso tempo.

Reggio Emilia, Italia - 22 maggio 2022: Stefano Pioli, allenatore del Milan, esulta perché la sua squadra ha terminato la stagione da campioni della Serie A dopo la partita tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium. (Foto di AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Il giorno in cui la corsa al titolo si riapre definitivamente è il 5 febbraio 2022, quando ha avuto luogo il Derby della Madonnina. Nonostante il gol nel primo tempo di Perisic ed un dominio nerazzurro durato 70 minuti, il Diavolo non si è arreso ed in tre minuti ha ribaltato il risultato con la doppietta di Olivier Giroud. Ad un certo punto, il Napoli abbandona la lotta al titolo a causa di alcune sconfitte, in particolar modo quelle contro Milan, Fiorentina ed Empoli.

Intanto, l'Inter di Simone Inzaghi doveva ancora recuperare il match contro il Bologna poi disputato a fine aprile, quando i rossoneri erano prima a +2 dai cugini. I nerazzurri sbloccano la gara con Perisic, Arnautovic segna il gol dell'ex ma, al minuto 81, avviene un episodio fatale. Rimessa per l'Inter che viene battuta per servire Radu. Il portiere, però, non controlla il pallone e Nicola Sansone segna il gol vittoria. Da questo momento, ha iniziato una lotta a distanza tra le milanesi nelle ultime giornate di campionato.

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Milan, la vittoria contro il Sassuolo e la festa per il 19° Scudetto

Arriva il, giorno del 38esimo nonché ultimo turno della Serie A di quella stagione. Il Milan è primo conpunti, mentre l'Inter è dietro a -2. I rossoneri vanno a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, mentre i nerazzurri ospitano la Sampdoria a San Siro. Visto che ci si giocava il titolo, le due partite vengono disputate alla stessa ora, ovvero alle. In un Mapei Stadium pieno di tifosi rossoneri, il Milan sblocca la partita al 17':ruba palla, scatta sulla fascia sinistra, passa il pallone a Giroud che, con deviazione, segna sotto gli occhi dei propri sostenitori. Quindici minuti dopo ancora asse Leão-Giroud e punteggio sullo 0-2. Poco dopo, al 36, il portoghese si trova a destra, serveche la mette dentro ed il risultato diceper il Diavolo. A San Siro, invece, il primo tempo termina a reti inviolate.

Reggio Emilia, Italia - 22 maggio 2022: Zlatan Ibrahimović del Milan esulta perché la sua squadra ha terminato la stagione da campioni della Serie A dopo la partita tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium. (Foto di AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Nonostante i tre gol nerazzurri al Meazza, la classifica continua a dire Milan primo ed Inter secondo. Al triplice fischio del match al Mapei Stadium, parte la grande festa rossonera per la conquista dello Scudetto numero 19, titolo che il Diavolo stava aspettando da ben undici anni. Dopo i primi festeggiamenti in campo, i rossoneri vanno nello spogliatoio e Zlatan Ibrahimović, simbolo di quella squadra con la sua leadership ed esperienza, ha tenuto un discorso in cui ha ringraziato tutti chiedendo ai suoi compagni di festeggiare da campioni perché, come lui stesso ha detto quel giorno, "Milano non è Milan. ITALIA È MILAN!".

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