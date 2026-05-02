Sassuolo-Torino e la splendida iniziativa per sostenere gli amici a 4 zampe

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Verso Sassuolo-Milan

Reduce dallo 0-0 contro la Fiorentina, domani il Sassuolo ospiterà un avversario di tutt'altro livello. Al Mapei Stadio arriverà il Milan di Massimiliano Allegri, anch'esso reduce dal pareggio senza reti contro la Juventus e in piena lotta per la qualificazione in Champions League. All'andata la partita finì 2-2 con i neroverdi prima rimontati e poi bravi a pareggiare e a sfiorare una clamorosa vittoria. Fischio di inizio alle 15.

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