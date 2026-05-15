Armand Laurienté continuerà la propria avventura con il Sassuolo anche nelle prossime stagioni. La società emiliana ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo dell’attaccante francese, che ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2029. Un segnale importante da parte del club neroverde, deciso a dare continuità al progetto tecnico puntando su uno dei giocatori più incisivi della rosa. Reduce da una stagione caratterizzata da prestazioni convincenti e da un ruolo sempre più centrale nello scacchiere offensivo, l’ex Lorient ha scelto di legarsi ulteriormente al Sassuolo, nonostante il precedente accordo fosse valido fino al 2027.

SASSUOLO, ITALIA - 06 DICEMBRE: Armand Laurienté dell'US Sassuolo durante la Serie A match tra US Sassuolo Calcio e ACF Fiorentina allo Stadio Mapei Citta del Tricolore il 06 dicembre 2025 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Image

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Laurienté-Sassuolo, l'avventura continua: ecco il comunicato ufficiale

Ilblindae conferma la volontà di puntare ancora sull’esterno francese per il futuro. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla società emiliana.

IL COMUNICATO DEL SASSUOLO - L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029. Arriva a Sassuolo nell’estate del 2022, e nella prima stagione in Italia l’attaccante francese mette subito in mostra le sue qualità con 7 reti e 6 assist in 28 presenze, seguiti da 5 gol e 4 assist l’anno seguente. Nell’annata di Serie B, Laurienté è protagonista indiscusso del campionato: 18 reti e 5 passaggi decisivi in 33 gare, numeri che trascinano il Sassuolo di nuovo in massima serie e consegnano ad Armand il premio come MVP della Serie BKT 2024/2025. Nella stagione in corso l’ala nero-verde continua ad entrare nel tabellino, arrivando a superare la sua prima annata di Serie A: 6 marcature e 9 assist in 2529 minuti, conditi da ben 5 premi “uomo partita” (Sassuolo-Udinese, Cagliari-Sassuolo, Milan-Sassuolo, Sassuolo-Cremonese, Sassuolo-Milan.

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LE PAROLE DI LAURIENTÉ - “Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Sassuolo. Per me questo club rappresenta davvero molto, ringrazio la Proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e il Direttore Sportivo Francesco Palmieri per avermi dato questa importante possibilità. Ringrazio inoltre il Mister, tutto lo staff e la squadra per l’aiuto costante ricevuto in questa stagione. Ringrazio e saluto anche i tifosi, che mi sono sempre stati vicino. Ci vediamo domenica allo stadio. Avanti insieme. Forza Sassuolo”.

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