Sassuolo-Verona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 20 febbraio - 09:00

Al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo-Verona. Il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A è in programma venerdì 20 febbraio alle ore 20:45. Gli ospiti sono a caccia di punti per schiodarsi dall'ultima posizione in classifica, mentre i padroni di casa vogliono confermare quanto di buono fatto contro l'Udinese e, considerando la decima posizione attuale, rimanere nella zona sinistra della classifica. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Sassuolo-Verona, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

La situazione delle due squadre — Il Sassuoloè tornato in forma dopo un periodo in salita. Infatti, nelle ultime cinque partite sono nove i punti conquistati dai neroverdi grazie alle vittorie conquistate con Cremonese, Pisa e Udinese. Dopo tutto, le sole sconfitte sono arrivate con i campioni d'Italia e contro la corazzata nerazzurra che gioca in solitaria davanti a tutti. La sesta posizione, quella che permetterebbe agli emiliani di raggiungere la zona Europa dista 10 punti e le squadre che lottano per quella mattonella sono molteplici. Tuttavia, le giornate a disposizione sono ancora tante, così come i punti e gli uomini di Grosso hanno dimostrato di poter competere contro chiunque. Ora, però il prossimo ostacolo sarà il Verona di mister Sammarco.

Il Verona continua a cercare la vittoria che manca dalla sfida contro la Fiorentina, datata 12 dicembre 2025. Da quel momento, i gialloblù hanno collezionato soltanto tre pareggi e sette sconfitte. In particolare, negli ultimi cinque incontri hanno prima pareggiato sul campo Cremonese, prima di rimediare le sconfitte con Udinese e Cagliari. Infine, il pareggio interno con il Pisa ha preceduto l'ultima sconfitta, la quattordicesima stagione, contro il Parma. Il Verona dunque necessita di un cambio di marcia immediato per continuare a lottare per la salvezza.

Probabili formazioni di Sassuolo-Verona — Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Coulibaly, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-kotchap, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. Allenatore: Paolo Sammarco