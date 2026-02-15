Nella 25esima giornata di Serie A, il Sassuolo ospite ribalta i padroni di casa dell'Udinese per 1-2. Con i 3 punti conquistati nel match di mezzogiorno, i neroverdi raggiungono e superano proprio i bianconeri a 32 punti, nella parte sinistra della classifica. La sfida è iniziata in salita per i ragazzi di Fabio Grosso che hanno preso gol dal centrale Solet al 10' di gioco. Tuttavia, è nel 2T che il Sassuolo ha cambiato atteggiamento, trovando spazi e qualità per attaccare i friulani. Il ribaltone neroverde è arrivato nel giro di due soli minuti, tra il 56' e il 58'. Entrambi le reti portano il tocco di Pinamonti, sia come gol sia come assist per l'ala francese Laurienté. Al termine del match, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato della vittoria in conferenza stampa.