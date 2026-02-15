Napoli-Roma, dove vedere la grande sfida in tv e streaming LIVE

L'attesissimo incontro, che si disputerà presso lo Stadio Diego Armando Madonna, avrà inizio alle ore 20:45 con numerosi dubbi di formazione e defezioni per le due squadre.

Jacopo del Monaco 15 febbraio - 11:55

Nel corso della giornata odierna andrà in scena il big match che metterà di fronte il Napoli e la Roma e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della venticinquesima giornata di Serie A. L'incontro, che si disputerà presso lo Stadio Diego Armando Madonna, avrà inizio alle ore 20:45. Nel girone d'andata, azzurri e giallorossi si sono affrontati a fine novembre ed i Campioni d'Italia hanno vinto all'Olimpico grazie alla rete di David Neres.

Napoli-Roma, dove vedere la gara — La partita di questa sera metterà di fronte due club che si trovano nella top 5 della classifica. I padroni di casa hanno la possibilità di andare momentaneamente a -1 dal Milan, che mercoledì 18 giocherà il recupero contro il Como. Gli ospiti, dal canto loro, possono superare la Juventus in classifica ed agganciare proprio gli avversari di stasera. Il big match tra Napoli e Roma sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.

Come arrivano le due squadre al match — Attualmente, il Napoli allenato da Antonio Conte occupa la terza posizione in classifica con 49 punti totalizzati. Negli ultimi impegni della stagione in corso, i Campioni d'Italia nonché detentori della Supercoppa Italiana hanno giocato in tre tornei differenti: campionato, sconfitta per 3-0 in casa della Juventus e due vittorie contro Fiorentina (2-1) e Genoa (2-3); Champions League, dove hanno perso 2-3 contro il Chelsea con conseguente eliminazione dalla massima competizione europea; Coppa Italia, dalla quale è stato eliminato dopo aver perso ai rigori contro il Como.

La Roma guidata dal Gian Piero Gasperini, dal canto suo, si trova al quinto posto nella classifica della massima competizione nazionale con tre punti in meno rispetto agli avversari di stasera, quindi ne ha totalizzati 46. Negli ultimi impegni stagionali, i giallorossi hanno giocato in due competizioni: Serie A, pareggio per 1-1 in casa contro il Milan, sconfitta in trasferta contro l'Udinese (1-0) e vittoria contro il Cagliari (2-0); Europa League, dove hanno vinto 2-0 all'Olimpico contro lo Stoccarda e pareggiato 1-1 in Grecia contro il Panathinaikos.

Probabili formazioni — Per l'incontro di questa sera, i Campioni d'Italia dovranno fare a meno dello squalificato Juan Jesus e di Di Lorenzo, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Neres per infortunio, mentre è in dubbio McTominay. Quest'ultimo potrebbe essere sostituito da Giovane. L'altro ballottaggio, invece, riguarda Politano e Gutiérrez. I giallorossi, invece, non potranno contare sugli infortunati Koné, El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson, mentre Dybala è a disposizione ma partirà dalla panchina a causa di un'infiammazione al ginocchio. Ballottaggi: Ghilardi-Ziolkowski, Pisilli-El Aynaoui, Soulè-Zaragoza.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Giovane; Højlund. Allenatore: Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini