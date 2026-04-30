Giorni molto agitati per la Lega Serie A. La delicata vicenda che ha convolto il sistema arbitrale, soprattutto Gianluca Rocchi, non è l'unico problema che il calcio italiano si trova costretto ad affrontare. A breve ci saranno gli Internazionali di Italia di Tennis, evento che avviene in concomitanza con il Derby di Roma. Su questo è intervenuto il presidente della Lega Calcio, Ezio Simonelli.

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Ezio Simonelli con Antonio Conte al Diego Maradona (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Serie A, Ezio Simonelli categorico: "Impossibile il derby di lunedì. Rocchi? Chi ha sbagliato pagherà"

Un mese che ha iniziato a pesare davvero.

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Non c'è un momento di tregua per la Serie A . E non stiamo parlando dei risultati poco soddisfacenti ottenuti nelle coppe europee. Tutt'altro. La recente questione arbitrale che ha sconvolto nuovamente il calcio italiano, con tanto di autosospensione da parte di Gianluca, sta facendo ancora parlare di se e al momento sono ancora in corso le indagini per scoprire chi altro e quanto fosse coinvolto nella vicenda. Ma c'è ancora altro.

Tra poco più di una settimana Roma avrà su di se gli occhi del mondo. Dal 28 aprile al 17 maggio ci saranno gli Internazionali di Tennis, evento che richiama a se milioni di appassionati della racchetta. Soprattutto ora che il tennis italiano ha preso a dominare la scena mondiale. Il problema, però, è che la finale della competizione verrà disputata lo stesso giorno del Derby di Roma. Due eventi molto sentiti nello stesso momento. Così certamente non va bene e per questo diventa opportuno trovare una via di uscita.

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Proprio su questo è intervenuto Ezio Simonelli, il presidente della Lega Calcio Serie A, durante la presentazione del progetto Road do Zero in vista della finale di Coppa Italia: "Cercheremo di organizzarlo in modo che non ci siano sovrapposizioni con la finale, allo stesso tempo sappiamo che è soggetto a restrizioni imposte dalle autorità di pubblica sicurezza - ha dichiarato - Non lo faremo la sera perché è vietato, né il pomeriggio: resta solo le 12.30 e credo sarà l’orario che sceglieremo”.

Un eventuale derby il lunedì è dunque escluso: "E' giusto che il derby si giochi domenica, peraltro vi ricordo che si gioca alla penultima giornata, e quindi necessariamente in contemporanea con le altre partite di squadre in corsa per gli stessi obiettivi". E sull'inchiesta legata a Gianluca Rocchi e al mondo arbitrale: "A oggi non conosciamo le carte in mano ai pm e non abbiamo notizie da commentare: rimaniamo garantisti, al fianco della Can. Se poi ci fossero cose che daranno evidenza di irregolarità, chi le avrà commesse pagherà. Ma per ora non abbiamo prove”.

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