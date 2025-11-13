La Lega Calcio aveva denunciato lo youtuber che per la seconda volta è stato assolto perché non ha violato alcun diritto. Non è escluso che la causa possa andare avanti

Nella ultime settimana anche la Lega Serie A è scesa in campo. Non proprio nel rettangolo di gioco, ma in tribunale, e l'avversario è stato uno youtuber. Può sembrare strano, ma è così. Quest'ultimo, infatti, era stato denunciato per aver ricreato le azioni delle partite tramite il gioco per la play stations EA SPORTS FC (ex Fifa). Una partita che alla fine la Lega ha perso... due volte.

Serie A, youtuber denunciato vince la "partita" contro la Lega Calcio — Qualche volta nel mondo del calcio il "man of the match" non è calciatore. Nelle ultime settimane, infatti, a sfregiarsi di questo titolo è stato lo Youtuber italiano "Luke92fut" (al secolo Luca Volpi). Il motivo? Ha battuto in tribunale per ben due volte la Lega Calcio. Lo Youtuber, infatti, era stato recentemente denunciato per aver ricreato gli highlights delle partite di Serie A attraverso il popolare gioco per la playstation EA SPORT FC, un tempo noto come Fifa. Un'attività che i massimi rappresentati della Serie A non ha visto di buon occhio. Anzi.

Secondo la Lega Calcio, infatti, lo Youtuber "avrebbe violato i diritti sui filmati audio-video in quanto i suoi video avrebbero riprodotto in modo fedele le principali azioni di gioco di ogni partita di Serie A e dell’intera giornata di campionato, i cui diritti, appunto, appartengono alla Lega". Proprio per questo la "partita" è stata portata al Tribunale Ordinario di Genova che, per ben due volte (la prima la scorsa estate), ha assolto Volpi da tutte le accuse perché secondo i magistrati "i materiali video realizzati dal content creator non avrebbero violato i diritti audiovisivi di cui la Lega è contitolare".

Inoltre, oltre al danno la beffa perché la Lega Calcio non solo ha perso la partita in tribunale ma è stata anche condannata a pagare le spese processuali per un importo pari a 7837 euro. Risultato finale, dunque, Luke92fut batte la Lega Calcio 3-0.