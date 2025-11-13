Il centrocampista classe 1996 rischia di saltare diversi big match e a metà dicembre inizia anche la Coppa d'Africa

Jacopo del Monaco 13 novembre - 11:30

La sosta per gli impegni delle Nazionali ha portato una brutta notizia riguardanti le condizioni di André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli. Durante un allenamento con il Camerun, infatti, il calciatore ha riportato uno stiramento muscolare e ha fatto ritorno in Italia. Gli esami medici effettuati hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Quest'infortunio, quindi, farà saltare al calciatore diverse partite importanti. Di conseguenza, anche la partecipazione alla Coppa d'Africa potrebbe essere messa a rischio.

Napoli, lesione alla coscia sinistra per Anguissa: rischia di saltare i big match — Quando arriva la sosta delle Nazionali, tutte le squadre sperano che i propri calciatori tornino senza infortuni o, in generale, problemi fisici. Tuttavia, il Napoli di Antonio Conte non può proprio dire la stessa cosa, visto che la pausa in corso, l'ultima del 2025, ha portato una pessima notizia. Anguissa, centrocampista premiato come miglior giocatore del mese di ottobre della Serie A, ha riportato un infortunio durante un allenamento col Camerun e, per questo, ha fatto ritorno in Italia. Gli esami a cui si è sottoposto, però, hanno dato l'esito che nessuno sperava di sentire: lesione muscolare alla coscia sinistra. Per recuperare da questa tipologia d'infortunio, un calciatore ha bisogno di circa 40 giorni di riposo.

Gli Azzurri, quindi, rischiano di perdere uno dei loro migliori calciatori in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe. Il camerunense classe 1996, quindi, rischia di saltare tre big match di Serie A come quelli contro Atalanta, il primo dopo la sosta, Roma a fine novembre e Juventus, primo incontro di campionato del mese di dicembre. In mezzo ci sono anche gli impegni in Champions League e gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Tra l'altro, a metà dicembre avrà inizio anche la Coppa d'Africa ed i partenopei avevano già messo in conto di perdere Anguissa a causa di quella manifestazione sportiva. Col passare del tempo, però, si dovrà capire se il centrocampista potrà aiutare la propria Nazionale.