Lo scorso weekend si è giocata Roma-Udinese allo Stadio Olimpico, match che ha visto l'ennesimo ritorno di Nicolò Zaniolo nello stadio della sua ex squadra. L'ex giocatore giallorosso non è stato accolto bene come ci si aspettava, tanto da esser sommerso di fischi ad ogni tocco di palla. L'attaccante bianconero è stato quest'oggi protagonista di un'intervista ai microfoni di Sky Sport.
le parole
Udinese, Zaniolo: “Fischi dell’Olimpico? Mi dispiace e mi scuso, ma si va avanti. Sogno il Mondiale”
Le parole di Zaniolo e il sogno Mondiale—
SULLA STAGIONE DELL'UDINESE - "Sono molto contento di come sta andando la stagione. Abbiamo perso l'ultima partita contro la Roma, ma credo che abbiamo giocato comunque un buon primo tempo. Siamo stati sfortunati, ma è la strada giusta".
I FISCHI DELL'OLIMPICO - "Credo che sia una reazione giusta, per come ci siamo lasciati e per come ho esultato l'anno scorso quando ha segnato con la maglia dell'Atalanta. Chiedo scusa a loro per quell'esultanza ma si va avanti. La Roma è molto forte. Penso possano lottare per lo Scudetto fino alla fine".
SULL'UDINESE E IL RAPPORTO CON RUNJAIC - "Sono felicissimo perché i tifosi, anche per strada, mi fanno sentire il loro calore. Li ringrazio infinitamente per quello che stanno facendo. Il mister è bravissimo e ha un rapporto di amicizia con tutti noi. Siamo una famiglia, è un grandissimo allenatore e dobbiamo continuare così".
LA NAZIONALE -"Ci speravo, è un obiettivo e il Mondiale della prossima estate per me è un sogno. Dovrò fare meglio e dimostrare ancora di più. La Nazionale ha comunque grandi attaccanti e c'è grande concorrenza".
DOVE PUO' ARRIVARE L'UDINESE -"Non so dove potremo arrivare ma siamo tutti contenti e abbiamo tanto talento e giocatori forti. Possiamo fare un grande campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA