Napoli, infortunio per Anguissa in Nazionale: si pensa ad uno stiramento

Brutte notizie per il Napoli, visto che il centrocampista André-Frank Zambo Anguissa ha riportato un infortunio durante un allenamento col Camerun. Il calciatore, nelle prossime ore, si sottoporrà a degli esami medici per valutare la gravità dell'infortunio, anche se potrebbe trattarsi di uno stiramento. Il classe 1995, quindi, lascerà il ritiro della sua Nazionale per tornare in Italia.
In questo momento, tutti i campionati sono fermi per la sosta delle Nazionali, l'ultima di questo 2025 ricco di grandi emozioni a livello calcistico. Tante selezioni europee, tra le quali anche la nostra Italia, disputeranno le ultime gare per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno, che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti. La fase di qualificazione tra le Nazionali africane, invece, sta per terminare visto che in quattro si giocano un posto: Camerun, Gabon, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Le partite che vedranno coinvolte le squadre appena citate si giocheranno nella giornata di domani.
Tra i calciatori del Camerun, allenato dal belga Marc Brys, figura anche il centrocampista del Napoli Anguissa. Fino a questo momento della stagione, il classe 1995 sta dimostrando di essere uno dei migliori della squadra allenata da Antonio Conte e, fino a questo momento, ha segnato 4 gol e ha vinto anche il premio di miglior giocatore della Serie A del mese di ottobre.
Tuttavia, dal ritiro dei Leoni Indomabili non arrivano notizie entusiasmanti. Durante l'ultimo allenamento, infatti, il centrocampista degli Azzurri ha riportato un infortunio e si pensa che abbia riportato uno stiramento muscolare. Nel corso della giornata, Anguissa farà degli esami medici in modo tale da capire la gravità dell'infortunio. Al 100%, il calciatore non prenderà parte al match di domani contro la Repubblica Democratica del Congo e farà ritorno in Italia.
