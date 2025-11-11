Non un Giorno dell'Indipendenza memorabile per Lukasz Skorupski. Nel giorno in cui la sua Polonia festeggia la liberazione dall'Impero Austro-Ungarico, Prussia e Russia, il portiere del Bologna non riceve buone notizie sulle condizioni del suo infortunio. Secondo il referto medico, il polacco dovrà stare fermo circa un mese e mezzo. Come ricordiamo, era stato sostituito da Pessina nella sfida di domenica contro il Napoli.
Italia
Bologna, tegola Skorupski: starà fermo almeno 45 giorni
Bologna, lesione medio/alta per Skorupski: out 45 giorni—
Non ci sono buone notizie per Vincenzo Italiano e soprattutto per Lukasz Skorupski. Nella partita di domenica contro il Napoli, il portiere polacco ha dovuto abbandonare il campo dopo solo 8 minuti a causa di un fastidio alla coscia destra. Al suo posto è entrato il giovanissimo Massimo Pessina, autore poi di una prestazione da autore. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato della società rossoblù: "Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni".
L'ex portiere della Roma, dunque, dovrebbe rientrare il 28 dicembre, ossia nella sfida al Dall'Ara contro il Sassuolo. Se i tempi di recupero saranno rispettati il giocatore salterà Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma, Lazio, Celta Vigo, Juventus, tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Inoltre, non potrà prendere parte neanche alla Supercoppa italiana a Riad. Nel frattempo, Italiano affiderà la difesa della porta all'estremo difensore 17 enne. E chissà se l'infortunio di Skorupski non possa rivelarsi per il classe 2007 l'occasione per il salto di qualità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA