Massimo Pessina ha giocato oggi al posto di Skorupski la sua prima partita nel nostro campionato

Federico Iezzi Collaboratore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 20:32)

Massimo Pessina, neanche 18 anni, ha esordito oggi a difesa della porta del Bologna. Lukas Skorupski, infatti, si è infortunato all'inizio della partita contro il Napoli e Italiano ha schierato questo giovane portiere. Pessina, inoltre, è anche nel giro delle giovanili azzurre.

Il nuovo giovane promettente portiere del Bologna — Neanche diciotto anni, lanciato in serie A per sostituire il portiere titolare. Non deve essere facile immagine l'altalena di emozioni vissuta da Massimo Pessina durante Bologna-Napoli. Ottavo minuto di gioco: Skorupski si infortuna ed è costretto a uscire dal campo. Italiano non esita e fa entrare Pessina in una delle partite più calde e importanti del campionato. Alla fine, se il Bologna avrà vinto, sarà anche merito suo.

Pessina è nato il giorno di Natale del 2007 ad Alzano Lombardo. Calcisticamente parlando, è cresciuto nelle giovanili del Bologna. La partita di oggi, però, non è la sua prima convocazione con la prima squadra: questa, infatti, risale a Lazio-Bologna del novembre 2024. Dotato di un fisico imponente, è alto più di due metri, Pessina è anche nel giro delle giovanili della Nazionale. Ha infatti collezionato cinque presenze con la maglia dell'Under-19 del mister Bollini.

Le lacrime di Pessina — Inaspettatamente, il Bologna di Italiano ha vinto contro il Napoli di Conte. Il match, infatti, è finito 2-0 con le reti di Lucumì e Dallinga. E con un portiere di 17 anni tra i pali della porta solitamente difesa dal polacco Skorupski. Pessina, durante il match non è stato particolarmente impegnato. Il suo intervento è stato richiesto una sola volta, ma il giovane si è fatto trovare pronto e scattante. Ha, inoltre, mostrato sicurezza, ha guidato la difesa e si è lanciato in un paio di uscite sicure. Alla fine dei novanta minuti di gioco l'estremo difensore dei felsinei non è riuscito a trattenere l'emozione e le lacrime venendo anche festeggiato da tutti i compagni e dallo staff del club.