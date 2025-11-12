Serie A, undicesimo atto: tonfo Napoli, ne approfittano Roma ed Inter

Scopriamo tutti i dettagli sui vari incontri della massima categoria tra nuovi allenatori, passi falsi, contestazioni, polemiche, calci di rigore e tante sorprese che hanno accompagnato le varie tifoserie.

Michele Bellame Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 12:17)

Dal venerdì sera fra le due neopromosse alle sfide scudetto di domenica, si è svolta l'undicesima giornata di campionato di Serie A. Il risultato più sorprendente è quello del Sassuolo che vince 3-0 contro l'Atalanta a Bergamo; questa amara sconfitta è costata cara ad Ivan Juric: al suo posto, arriva Raffaele Palladino. Roma sorride a metà: i giallorossi vincono con l'Udinese, la Lazio perde a Milano con l'Inter.

Serie A, il punto all'undicesima giornata: 0-0 sotto la Mole, prima vittoria del Pisa Il match di apertura dell'undicesima giornata è fra le due neopromosse in massima serie: all'Arena Garibaldi, il Pisa di Gilardino vince la prima partita di questo campionato contro la Cremonese di Davide Nicola; decisiva la rete di Toure. Questa di Pisa, è l'unica vittoria per 1-0. Sabato, quattro pareggi, di cui ben tre per 0-0. Il più eclatante, quello di Torino: il derby della Mole fra la Juventus ed il Torino finisce a reti inviolate. Neanche alle ore 15 si segna: fra Como e Cagliari, e Lecce e Verona, un punto a testa per tutte e quattro squadre.

Sempre sabato, l'anticipo serale della serie A fra Milan e Parma: i rossoneri di mister Allegri si portano in doppio vantaggio nell'arco della prima mezzora di partita; con pazienza, il Parma di Cuesta accorcia le distanze prima con Bernabe al primo minuto di recupero del primo tempo, per poi raggiungere il pareggio all'ora di gioco con Del Prato.

A proposito di pareggi, quattro reti e tante emozioni fra Genoa e Fiorentina: partita d'esordio sia per Daniele De Rossi che per Paolo Vanoli. Comincia Ostigard dopo un quarto d'ora, pareggia il rigore trasformato da Gudmunsson dopo cinque minuti; nel secondo tempo, raddoppia la Fiorentina con la prima rete di Roberto Piccoli; dopo appena tre minuti, pareggia il Genoa con Colombo all'ora di gioco che, dieci minuti prima, aveva sbagliato un calcio di rigore.

In testa, si spezza la classifica: rallenta il Napoli, ne approfittano le altre Brutto tonfo del Napoli: la sconfitta contro il Bologna ha dato il via a parecchi tumulti in casa azzurra. Al Dall'Ara, Italiano vince la sfida con Conte per 2-0, le reti nella ripresa: prima Dallinga, che anticipa Rrahmani e beffa Milinkovic-Savic sul primo palo; raddoppia Lucumi, al primo gol in massima serie. Alle 18, la Roma non sta a guardare: all'Olimpico viene l'Udinese, che torna a casa con due palloni nel sacco, quelli di Pellegrini su rigore, e di Celik che trova - anche lui - il primo gol con la maglia giallorossa.

L'Inter segue la scia: contro la Lazio di Sarri, la squadra di Chivu vince per 2-0. Ci pensa prima Lautaro Martinez dopo appena tre minuti, che beffa Provedel con un tiro-cross. Raddoppia Bonny all'ora di gioco su assist di Dimarco. A proposito di squadre di testa, quella del Sassuolo costa cara all'Atalanta. L'aria non tirava a favore per Juric, che era sulla graticola da settimane. Grosso gli da la mazzata finale: 3-0 al Gewiss Stadium, ed al posto dell'allenatore croato arriva Raffaele Palladino. La doppietta di Berardi ed il gol di Pinamonti, sono decisive per la vittoria dei neroverdi.

Serie A, i risultati dell'undicesima giornata — Pisa-Cremonese, 1-0; Lecce-Verona, 0-0; Como-Cagliari, 0-0; Juventus-Torino, 0-0; Parma-Milan, 2-2; Atalanta-Sassuolo, 0-3; Genoa-Fiorentina, 2-2; Bologna-Napoli, 2-0; Roma-Udinese, 2-0; Inter-Lazio, 2-0.

La classifica — Inter, Roma 24, Milan, Napoli 22; Bologna 21; Juventus 19; Como 18; Sassuolo 16; Lazio, Udinese 15; Cremonese, Torino 14; Atalanta 13; Cagliari, Lecce 10; Pisa 9; Parma 8, Genoa 7; Verona 6; Fiorentina 5.

Il calendario della prossima giornata — Sabato 22 novembre, ore 15.00: Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna; ore 18.oo: Fiorentina-Juventus; ore 20.45: Napoli-Atalanta. Domenica 23 novembre, ore 12.30: Verona-Parma; ore 15.00: Cremonese-Roma; ore 18.00: Lazio-Lecce. Domenica 23 novembre, ore 20.45: Inter-Milan. Lunedì 24 novembre, ore 18.30: Torino-Como; ore 20.45: Sassuolo-Pisa.