Il classe 2000 era stato convocato per sostituire l'infortunato Moise Kean ma, adesso, anche lui dovrà rinunciare alla Nazionale

Jacopo del Monaco 12 novembre - 11:32

La sosta delle Nazionali ha avuto inizio da poco e l'Italia dovrà già fare a meno di Nicolò Cambiaghi. Il calciatore nato nel 2000, il quale milita nel Bologna, lascia il ritiro della Nazionale a causa di un leggero fastidio al polpaccio. Evento sfortunato per l'attaccante rossoblù, visto che il commissario tecnico Gennaro Gattuso l'aveva convocato proprio per sostituire l'infortunato Moise Kean.

Italia, Cambiaghi lascia il ritiro a causa di un infortunio al polpaccio — Durante la sosta per le Nazionali del mese di ottobre, Gattuso ha convocato per la prima volta Cambiaghi facendolo anche esordire negli ultimi minuti del match contro l'Israele, vinto 3-0 grazie alla doppietta di Mateo Retegui ed al sol di Gianluca Mancini. L'attaccante del Bologna ha fatto il suo ingresso in campo prendendo proprio il posto dell'centravanti ex Atalanta oggi in forza all'Al-Qadsiah, compagine della Saudi Pro League. Per la sosta attualmente in corso, l'ultima di quest'anno, gli Azzurri affronteranno domani sera la Moldavia e domenica sera la Norvegia in occasione della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno.

Tuttavia, la Nazionale Italiana allenata da Gattuso dovrà fare a meno proprio di Nicolò Cambiaghi per le due partite appena citate. L'attaccante del Bologna, infatti, ha dovuto lasciare il ritiro a causa di leggero fastidio al polpaccio destro. Il ct della Nazionale aveva convocato il classe 2000 proprio per far fronte all'assenza dell'infortunato Kean, attaccante della Fiorentina. In questo momento, il Bologna allenato da Vincenzo Italiano deve sperare che l'entità del problema riportato dal suo attaccante non sia grave. I rossoblù dovranno già fare a meno per almeno 45 giorni del portiere titolare Łukasz Skorupski. Il polacco ha riportato una lesione ai flessori della coscia destra e salterà la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita.