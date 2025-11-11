Una domenica che il giovanissimo talento del Bologna Massimo Pessina farà davvero fatica a dimenticare. Esordio in serie A all'8' rilevando l'infortunato Skorupski e vittoria entusiasmante contro i campioni d'Italia del Napoli, osannato dai...

Non è facile esordire in serie A a 17 senza metabolizzare il momento, ancor di più al cospetto dei campioni d'Italia. L'estremo difensore del Bologna Massimo Pessina nonostante la sua giovanissima età di esperienza e carattere ne ha da vendere e si è goduto un weekend che non dimenticherà mai. Prima ha vestito i guantoni per rilevare l'infortunato Skorupski in avvio, poi ha contribuito alla storica vittoria contro il Napoli, avvicinando inesorabilmente i felsinei alla vetta. Nel post gara è stato festeggiato dai compagni e non ha potuto trattenere le lacrime. Video credits: Bologna Fc, Instagram.