Al termine del Consiglio Federale, il presidente della Lega Serie A ha annunciato importanti novità per il prossimo campionato.
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Al termine dei lavori del Consiglio Federale svoltosi presso la FIGC, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha rilasciato importanti dichiarazioni relative al futuro del calendario del nostro campionato e alla complessa gestione dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi più critici a livello di sicurezza. Il suo discorso si è concentrato sulla necessità di ripensare gli orari dei match più delicati, specialmente quando questi si collocano nella fase cruciale e conclusiva del campionato.
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Simonelli, le sue dichiarazioni sulle partite ad alto rischioEzio Maria Simonelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando della gestione delle partite ad alto rischio e delle misure di sicurezza da tenere in considerazione per la prossima stagione, come giocare in orari più consoni evitando di mettere partite ad alto rischio come i derby nelle ultime fasi del campionato per evitare ulteriori disordini che potrebbero mettere a rischio la vita delle persone, come accaduto domenica in occasione del derby di Torino.
Ecco le sue parole al termine della riunione nella sede della FIGC a Roma: "Il calendario non aveva queste limitazioni e dove è capitato la Lega è stata in grado di gestire tutto al meglio. Ciò non toglie che, soprattutto per la contemporaneità, forse non è opportuno che partite così delicate trascinino gli orari di tutti gli altri. Probabilmente anche il derby di Torino non sarà in notturna e mi porta a dire di evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio".
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