Al termine dei lavori del Consiglio Federale svoltosi presso la FIGC, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha rilasciato importanti dichiarazioni relative al futuro del calendario del nostro campionato e alla complessa gestione dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi più critici a livello di sicurezza. Il suo discorso si è concentrato sulla necessità di ripensare gli orari dei match più delicati, specialmente quando questi si collocano nella fase cruciale e conclusiva del campionato.

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Simonelli, le sue dichiarazioni sulle partite ad alto rischio

Ezio Maria Simonelli è intervenuto ai microfoni di, parlando della gestione delle partite ad alto rischio e delle misure di sicurezza da tenere in considerazione per la prossima stagione, comeper evitare ulteriori disordini che potrebbero mettere a rischio la vita delle persone, come accaduto domenica in occasione del derby di Torino.

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: I tifosi della Juventus lasciano lo stadio prima della partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images) Ecco le sue parole al termine della riunione nella sede della FIGC a Roma: "Il calendario non aveva queste limitazioni e dove è capitato la Lega è stata in grado di gestire tutto al meglio. Ciò non toglie che, soprattutto per la contemporaneità, forse non è opportuno che partite così delicate trascinino gli orari di tutti gli altri. Probabilmente anche il derby di Torino non sarà in notturna e mi porta a dire di evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio".

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Ha concluso parlando dei recenti fatti accaduti prima della partita tra Torino e Juventus, paragonando la situazione a quella di San Siro in occasione del derby milanese: "Non sono fatti belli e. La partita deve essere un momento di gioia. Nel derby di Milano c'erano persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza aver creato problemi: gli scontri tra teppisti non sono una cosa positiva".

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