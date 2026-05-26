Dopo la conclusione della stagione di Serie A 2025/2026, tutte le società possono fare i conti e capire quanto hanno ottenuto in base al proprio posizionamento. L'Inter si è laureata campione d'Italia con largo anticipo, guadagnando la cifra più alta di tutti. A qualificarsi in Champions League insieme ai nerazzurri sono state Napoli, Roma e Como. In Europa League andranno invece Milan e Juventus, mentre l'Atalanta chiude il quadro europeo con il settimo posto che vale la Conference League e un guadagno comunque superiore ai 5 milioni di euro.

CREMONA, ITALIA - 24 MAGGIO: i giocatori del Como 1907 festeggiano dopo aver conquistato un posto in Champions League per la prossima stagione, al termine della partita di Serie A tra US Cremonese e Como 1907 allo Stadio Giovanni Zini, il 24 maggio 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

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La ripartizione completa dei guadagni: diritti televisivi e premi posizione per posizione

In Serie A i soldi dei diritti tv non vengono divisi solo in base alla classifica. C’è un sistema più ampio:ha tra stadio e tv. Quindi il piazzamento finale non è l’unico criterio, ma resta molto importante perché incide direttamente sugli incassi

In pratica, più una squadra arriva in alto, più guadagna. Per la stagione 2025/26, il primo posto vale 15,7 milioni di euro, mentre l’ultimo porta a casa appena 0,3 milioni. Questo significa che anche una sola posizione in più o in meno può cambiare parecchio il bilancio di un club.

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L'Inter guida la classifica con 15.7 milioni incassati

Tra questi criteri,in classifica. Per la stagione 2025/26, il valore totale legato esclusivamente alla posizione in campionato è stato stimato in. In vetta c’è l’Inter con 15,7 milioni di euro, seguita da Napoli con 13,2 milioni e Roma con 11,3 milioni. Poco sotto troviamo il Como con 9,4 milioni, il Milan con 8,1 milioni e la Juventus con 6,9 milioni. A completare la parte alta della graduatoria ci sono l’Atalanta con 5,6 milioni, il Bologna con 5 milioni, la Lazio con 4,4 milioni e l’Udinese con 3,8 milioni.

Più indietro, il Sassuolo incassa 3,1 milioni, il Parma 2,8 milioni, il Torino 2,5 milioni e il Cagliari 2,2 milioni. Seguono la Fiorentina con 1,9 milioni, il Genoa con 1,6 milioni e il Lecce con 1,3 milioni. Nelle ultime tre posizioni ci sono la Cremonese con 0,9 milioni, il Verona con 0,6 milioni e il Pisa con appena 0,3 milioni.

Di seguito la classifica stilata da Calcio e Finanza:

Inter 15.7 milioni Napoli 13,2 milioni di euro Roma 11,3 milioni di euro Como 9,4 milioni di euro Mila 8,1 milioni di euro Juventus 6,9 milioni di euro Atalanta 5,6 milioni di euro Bologna 5 milioni di euro Lazio 4,4 milioni di euro Udinese 3,8 milioni di euro Sassuolo 3,1 milioni di euro Parma 2,8 milioni di euro Torino 2,5 milioni di euro Cagliari 2,2 milioni di euro Fiorentina 1,9 milioni di euro Genoa 1,6 milioni di euro Lecce 1,3 milioni di euro Cremonese 0,9 milioni di euro Verona 0,6 milioni di euro Pisa 0,3 milioni di euro

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