Serie A 2025/26, ecco quanto vale ogni posizione: le uniche tre squadre a superare la quota dei 10 milioni sono Roma Inter e Napoli
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
Dopo la conclusione della stagione di Serie A 2025/2026, tutte le società possono fare i conti e capire quanto hanno ottenuto in base al proprio posizionamento. L'Inter si è laureata campione d'Italia con largo anticipo, guadagnando la cifra più alta di tutti. A qualificarsi in Champions League insieme ai nerazzurri sono state Napoli, Roma e Como. In Europa League andranno invece Milan e Juventus, mentre l'Atalanta chiude il quadro europeo con il settimo posto che vale la Conference League e un guadagno comunque superiore ai 5 milioni di euro.
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La ripartizione completa dei guadagni: diritti televisivi e premi posizione per posizioneIn Serie A i soldi dei diritti tv non vengono divisi solo in base alla classifica. C’è un sistema più ampio: una parte va uguale a tutte le squadre, un’altra dipende dai risultati sportivi e un’altra ancora dal seguito che ogni club ha tra stadio e tv. Quindi il piazzamento finale non è l’unico criterio, ma resta molto importante perché incide direttamente sugli incassi
In pratica, più una squadra arriva in alto, più guadagna. Per la stagione 2025/26, il primo posto vale 15,7 milioni di euro, mentre l’ultimo porta a casa appena 0,3 milioni. Questo significa che anche una sola posizione in più o in meno può cambiare parecchio il bilancio di un club.
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L'Inter guida la classifica con 15.7 milioni incassatiTra questi criteri, il piazzamento finale in classifica incide direttamente per circa l’11% dei ricavi complessivi. Per la stagione 2025/26, il valore totale legato esclusivamente alla posizione in campionato è stato stimato in circa 100 milioni di euro. In vetta c’è l’Inter con 15,7 milioni di euro, seguita da Napoli con 13,2 milioni e Roma con 11,3 milioni. Poco sotto troviamo il Como con 9,4 milioni, il Milan con 8,1 milioni e la Juventus con 6,9 milioni. A completare la parte alta della graduatoria ci sono l’Atalanta con 5,6 milioni, il Bologna con 5 milioni, la Lazio con 4,4 milioni e l’Udinese con 3,8 milioni.
Più indietro, il Sassuolo incassa 3,1 milioni, il Parma 2,8 milioni, il Torino 2,5 milioni e il Cagliari 2,2 milioni. Seguono la Fiorentina con 1,9 milioni, il Genoa con 1,6 milioni e il Lecce con 1,3 milioni. Nelle ultime tre posizioni ci sono la Cremonese con 0,9 milioni, il Verona con 0,6 milioni e il Pisa con appena 0,3 milioni.
Di seguito la classifica stilata da Calcio e Finanza:
- Inter 15.7 milioni
- Napoli 13,2 milioni di euro
- Roma 11,3 milioni di euro
- Como 9,4 milioni di euro
- Mila 8,1 milioni di euro
- Juventus 6,9 milioni di euro
- Atalanta 5,6 milioni di euro
- Bologna 5 milioni di euro
- Lazio 4,4 milioni di euro
- Udinese 3,8 milioni di euro
- Sassuolo 3,1 milioni di euro
- Parma 2,8 milioni di euro
- Torino 2,5 milioni di euro
- Cagliari 2,2 milioni di euro
- Fiorentina 1,9 milioni di euro
- Genoa 1,6 milioni di euro
- Lecce 1,3 milioni di euro
- Cremonese 0,9 milioni di euro
- Verona 0,6 milioni di euro
- Pisa 0,3 milioni di euro
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