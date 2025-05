Sognando la Champions, la Roma pronta all’esame Atalanta: il pronostico di DDD

Riuscirà la formazione di Ranieri a sconfiggere l'Atalanta e guadagnare punti in ottica Champions?

Lorenzo Maria Napolitano 7 maggio 2025 (modifica il 7 maggio 2025 | 22:08)

La sfida Champions League in Italia è più sentita che mai. Giunti ormai alle battute finali, ci sono cinque squadre che bramano il quarto posto, ultimo valido per qualificarsi il prossimo anno alla massima competizione europea. Napoli e Inter hanno già centrato l'obiettivo e l'Atalanta è la prossima, salvo clamorosi capovolgimenti di fronte. Resta l'ultima posizione e a contendersela ci sono Juventus, Lazio, Roma, Bologna e Fiorentina. Non c'è dubbio che saranno gli scontri diretti a determinare quale squadra si annovererà tra le più forti d'Europa.

Il big match tra Atalanta e Roma, soprattuto per la formazione di Ranieri, è un grande banco di prova. La sfida tra le due squadre è, peraltro, tra le sfide più affascinanti della trentaseiesima giornata di Serie A, e non solo per il tasso tecnico delle due formazioni. Roma, Lazio e Juventus contano 63 punti in classifica ma, tra queste, i giallorossi sono quelli che nelle ultime partite hanno collezionato più punti e che hanno concrete possibilità di mettere momentaneamente il muso davanti.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo un momento difficile, probabilmente dovuto ad un naturale calo fisiologico, l'Atalanta è riuscita a riprendersi, inanellando una serie di vittorie che hanno consolidato il terzo posto in classifica e la qualificazione in Champions League. La formazione di Gasperini ha vinto tre delle ultime cinque partite e con sei punti di vantaggio dalla Juventus, aspetta solo la certezza matematica per festeggiare un'altra stagione assolutamente positiva. Con il secondo miglior attacco della Serie A, sarà interessante vedere come i nerazzurri proveranno ad aggirare la difesa architettata da Ranieri, riuscito a sistemare la retroguardia dopo il complicato inizio di stagione.

Orfana di Dybala la squadra della capitale si affida alla tecnica di Soulé, grande protagonista in questa seconda metà di stagione. L'ex attaccante del Frosinone nelle ultime quattro partite ha segnato due gol e fornito un assist, impreziosendo significativamente le sue statistiche stagionali. Peraltro, le prestazioni in continua crescita rendono il calciatore argentino un punto fermo della formazione giallorossa, anche in vista dell'anno prossimo.

I precedenti — Il bilancio dei precedenti sorride nettamente alla Roma, ma nel corso delle ultime stagioni i bergamaschi sono riusciti a strappare una serie di vittorie, che rende questa sfida davvero imprevedibile. Il match d'andata, infatti, è stato vinto dall'Atalanta con il risultato di 0-2 all'Olimpico. Inoltre, anche la sfida precedente - giocata a Bergamo - è stata vinta dalla formazione di Gian Piero Gasperini. L'ultima vittoria della Roma risale al 5 marzo 2022, giorno in cui riuscì a strappare un 1-0. Bisogna riavvolgere ancora di più il nastro della storia per incrociare un successo esterno della squadra della capitale, risalendo al 20 agosto 2017.

Il pronostico di Atalanta-Roma — La squadra di Ranieri è reduce da un tour the force vero e proprio, che non finirà con la sfida contro l'Atalanta. Le ultime due partite, infatti, saranno contro Milan e Torino. Ad oggi la Roma ha dimostrato di avere le capacità e la qualità di affrontare le big di Serie A, ed un forte argomento in tal senso sono le recenti vittorie contro l'Inter (0-1 a San Siro) e Fiorentina (1-0 in casa), nonché i pareggi strappati nel derby (1-1) e nella sfida alla Juventus di Igor Tudor (1-1).

Il trend, quindi, è decisamente positivo, il che lascia immaginare una sfida particolarmente equilibrata. Dato anche il buon momento di forma da parte dell'Atalanta, ci immaginiamo una partita in cui entrambe le squadre riusciranno a segnare almeno una rete. Un possibile risultato è un pareggio (1-1 o 2-2), ma se dovessimo puntare delle fiches su una delle due, sarebbero indirizzate al successo da parte della Roma.