Sognando la Champions League, Roma-Fiorentina: il pronostico di DDD

La Roma e la Fiorentina sperano di strappare il pass per la prossima Champions League. I punti in palio, in questo match, varranno doppio.

Lorenzo Maria Napolitano 2 maggio - 21:54

Domenica sera Roma e Fiorentina scenderanno in campo alle 18:30, e daranno vita ad uno dei match più affascinanti della giornata. Le due formazioni, tra le altre squadre, stanno rendendo la corsa alla Champions davvero avvincente; infatti, dal terzo posto (che al momento è occupato dall'Atalanta) all'ottavo ballano solamente sei punti. I nerazzurri godono senz'altro di una posizione privilegiata, guadagnata sul campo, ma c'è l'ultimo posto per la prossima Coppa dalle grandi orecchie che non ha ancora un padrone fisso.

Il quarto posto è momentaneamente occupato dalla Juventus, a quota 62 punti. Subito sotto troviamo Bologna (61) e Roma a pari punti con la Lazio di Marco Baroni (60). E all'ottavo gradino della classifica, c'è la Fiorentina. La sorpresa più grande è la formazione di Claudio Ranieri, dato che nessuno si sarebbe aspettato ad inizio stagione che si sarebbe ritrovata addirittura a competere per accedere alla massima competizione europea.

Come arrivano le due squadre alla partita — La Fiorentina è arrivata nuovamente in semifinale di Conference League in questa stagione, il che rappresenta al momento il più grande obiettivo centrato. La formazione di Palladino, però, non è riuscita a guadagnare un risultato convincente nel match d'andata contro il Betis, ed il ritorno al Benito Villamarín sarà difficile da gestire, data la situazione iniziale di svantaggio. In Serie A, invece, il trend seguito è ottimo. La Viola sta affrontando il finale di stagione con una carica, energia e determinazione invidiabile, dato che al momento soltanto quattro squadre hanno inanellato almeno due vittorie di fila. E la Fiorentina, nelle ultime cinque sfide, ha strappato ben 11 punti.

La Roma, dal canto suo, è una delle quattro squadre che ha ottenuto almeno due successi di fila. La squadra della capitale ha tratto benefici incredibili dalla cura Ranieri, riuscito completamente a rivoluzionare una stagione che stava assumendo tratti deprimenti. Peraltro, cosa non affatto scontata, i giallorossi stanno riuscendo ad ottenere risultati ottimi anche senza Paulo Dybala, che ha riportato una lesione del tendine semitendinoso sinistro. Da quel momento è salito in cattedra un altro attaccante argentino, Matías Soulé, che diventa sempre più leader tecnico della squadra.

L'ex giocatore del Frosinone quest'anno ha segnato cinque reti e confezionato due assist, ma questi numeri li ha registrati prevalentemente da febbraio ad oggi. Dal match disputato contro il Parma, infatti, Soulé ha realizzato quattro reti e servito due assist; prima di quella partita, aveva gonfiato la rete soltanto in un'occasione, in una trasferta a Verona in cui gli scaligeri hanno vinto 3-2. Inoltre, le sue prestazioni - sempre più convincenti - rendono il talento argentino un potenziale giocatore chiave anche in vista della prossima stagione.

I precedenti — Il bilancio dei precedenti sorride alla Roma, con le sue 58 vittorie contro le 51 della Fiorentina. Il match d'andata ha sorriso alla formazione Viola, dato che è riuscita a strappare una super vittoria per ben 5-1 al Franchi. Sulla panchina della Roma sedeva al tempo Juric ed i padroni di casa, trascinati dai gol di Moise Kean e le giocate di Edoardo Bove, annichilirono completamente i giallorossi. È una partita che, spesso, sorride alla squadra di casa: l'ultimo successo di una squadra in trasferta è arrivato addirittura il 3 marzo 2021, quando i giallorossi espugnarono Firenze grazie anche ad una rete di Diawara.

Le probabili formazioni — Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov. All: Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All: Palladino.

Il pronostico di Roma-Fiorentina — La formazione di Ranieri avrà dalla sua parte il fattore campo, come visto determinante in queste sfide. Per di più, il dispendio di energie da parte della squadra di Palladino contro il Betis potrebbe rivelarsi decisivo. Sono queste due delle principali variabili che ci spingono a vedere favorita la squadra della capitale. Inoltre la Roma gode di una difesa solida, che difficilmente verrà scardinata in assenza del capocannoniere della squadra. Più nello specifico, ci immaginiamo una grande partita da parte di Eldor Shomurodov, particolarmente in forma nelle ultime partite. Nelle ultime quattro partite, in cui la Roma ha affrontato anche avversari del calibro dell'Inter e della Juventus, l'uzbeko ha segnato due reti e servito un assist.

