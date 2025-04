Fiorentina: pronta un’amichevole di lusso contro il Manchester United

L'amichevole tra Fiorentina e Manchester United

Il 9 agosto alle 13.45 la Fiorentina sarà di scena a Old Trafford per disputare la Snapdragon Cup contro i padroni di casa del Manchester United. L’ultimo incontro tra le due squadre, come ricorda il comunicato della squadra inglese, risale alla Champions League 1999/2000, con la vittoria della Fiorentina per 2-0 al Franchi e la rivincita del club britannico al ritorno. A segno in entrambe le partite Gabriel Omar Batistuta, ricordato ed elogiato anche dagli avversari nel comunicato di oggi. Da allora le squadre non si sono più sfidate, ma sono diversi i giocatori ad aver vestito entrambe le casacche. Per ultimo, di certo non per valore del giocatore David De Gea, protagonista alla Fiorentina in questa stagione dopo tanti anni al Manchester United.