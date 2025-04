I Leones partono favoriti: il pubblico del San Mames può essere un fattore fondamentale. Attenzione però ai Red Devils, finora imbattuti nella competizione e desiderosi di dare un senso alla loro stagione

Alessandro Stella 30 aprile - 09:30

Bilbao freme, lo stadio San Mames è pronto a ruggire come raramente ha fatto negli ultimi anni. Giovedì sera, ore 21, i padroni di casa dell'Athletic sfidano il Manchester Unitednella gara di andata delle semifinali di Europa League. Una sfida carica di significato e che si preannuncia scoppiettante sia in campo che sugli spalti. Da un lato i baschi, protagonisti probabilmente della loro miglior stagione da dieci anni a questa parte. Dall'altra parte inglesi, nobili decaduti in patria e con il disperato bisogno di attribuire un senso positivo alla propria annata calcistica.

Athletic Club, una stagione quasi perfetta: il sogno è vincere la coppa nel proprio stadio — I Leones si presentano alla gara con un ottimo stato di forma. In tutte le competizioni sono arrivate solo 9 sconfitte. Nelle ultime 10 gare, tra campionato e coppa, gli uomini di Ernesto Valverde hanno perso solo contro il Real Madrid. E quest'ultimo mese di stagione potrebbe rivelarsi straordinario. L'Athletic infatti in Liga sta volando: quarto posto (dietro solo alle tre big del calcio spagnolo) e qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina.

I baschi nella loro storia hanno partecipato solo cinque volte alla massima competizione europea, l'ultima nella stagione 2014/15. E poi ovviamente c'è il "chiodo fisso" dell'attuale Europa League, trofeo che è nella mente di tutta Bilbao da settembre. La finale infatti disputerà proprio a San Mames. Vincere davanti al proprio pubblico è un sogno nemmeno troppo nascosto.

Manchester United, l'Europa League può salvare un'annata disastrosa — Tutt'altra storia invece per i Red Devils, protagonisti in patria di un'annata che va forse oltre il concetto di disastro sportivo. In Premier League la squadra di Ruben Amorim (che ha sostituito Erik ten Hag a novembre), infarcita di giocatori costati fior di milioni, è al quattordicesimo posto frutto di ben 15 ko in 34 partite. E l'ultima vittoria in un match di campionato risale al 16 marzo. Nelle coppe nazionali non è andata molto meglio: in Fa Cup, nonostante la bella vittoria sull'Arsenal nei turni preliminari, il Manchester si è fermato agli ottavi contro il Fulham.

In Efl Cup invece Bruno Fernandes e compagni si sono arresi nei quarti contro il Tottenham. In Europa League però la musica è apparsa diversa fin da subito. Il Manchester è infatti l'unica squadra ancora imbattuta nella competizione con 7 vittorie e 5 pareggi. Tra questi risultati l'assurda rimonta nel ritorno dei quarti di finale contro il Lione. E l'eventuale trionfo europeo permetterebbe loro di strappare anche una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League.

I precedenti e il pronostico — Considerando le relativamente poche partecipazioni europee dell'Athletic, questa è solo la terza volta le due squadre si affrontano. Il primo incrocio risale addirittura alla Coppa dei Campioni del 1956/57. Quarti di finale: all'andata i baschi si impongono con un pirotecnico 5-3 casalingo. Ma nel ritorno ad Old Trafford il Manchester ribalta tutto e si qualifica grazie ad un netto 3-0. Il secondo scontro invece è molto più recente. Ottavi di Europa League annata 2011/12.

Il Bilbao si impone sia all'andata (2-3 in Inghilterra), che al ritorno (2-1) e arriva poi fino alla finale dove perde il derby spagnolo contro l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda la sfida di giovedì sera invece i siti di scommesse danno l'Athletic favorito con quota intorno al 2. La vittoria del Manchester invece è ben più alta, tra il 3.50 e il 3.70. Il pareggio è dato sul 3/3.30. Cifre piuttosto basse invece sia per il Goal (1.87), che per il NoGoal (1.80). Anche per noi gli spagnoli sono favoriti: 1x il risultato più probabile.