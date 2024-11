Stelline future: Igli Tare sceglie i migliori giovani

Igli Tare era negli studi di Dazn; l'ex direttore sportivo della Lazio, stila la sua personale top 11 dei giovani italiani. Alcuni di essi, hanno avuto la prima convocazione in nazionale maggiore

Igli Tare è stato direttore sportivo della Lazio , dopo aver vestito la sua maglia tra il 2005 ed il 2008. E' stato prima coordinatore dell'area tecnica, andando di fatto a sostituire l'ormai ex ds Walter Sabatini , che sarebbe andato al Palermo . Ha ricoperto ufficialmente il ruolo di direttore sportivo dal 2009 al 2023 .

L'ex direttore sportivo della Lazio , ha scelto questa formazione: Tommaso Martinelli in porta , classe 2006, in forza alla Fiorentina ; difesa composta da Savona della Juventus , Comuzzo della Fiorentina , entrambi già convocati dal ct Luciano Spalletti, poi Giovanni Leone , difensore del Parma , e Davide Bartesaghi , del Milan , 13 presenze con la U19.

In avanti, alle spalle di Francesco Camarda, golden boy del Milan, ci sono due trequartisti: Mattia Liberali, classe 2007, sempre in forza ai rossoneri, e Jacopo Fazzini, alla terza stagione ad Empoli, che ha all'attivo tre presenze con la nazionale under 21.