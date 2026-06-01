In casa Torino è ancora da chiarire il futuro di Roberto d'Aversa. Arrivato lo scorso febbraio al posto di Marco Baroni, il percorso del nativo di Stoccarda è stato decente con 18 punti conquistati in 12 giornate. Tuttavia la sua permanenza sulla panchina granata non è scontata anzi, durante un'intervista rilasciata al Festival della tv a Dogliani, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del profilo del prossimo allenatore e ci sarebbe anche più di qualche nome sulla lista.

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Torino, Cairo traccia l'identikit dell'allenatore del futuro

Oggi Emirhan Ilkhan compie 2️⃣2️⃣ anni, tanti auguri! 🥳🐂 pic.twitter.com/GmZ6G1buVw — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 1, 2026

Il Torino ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Il 12°posto ottenuto ad annata appena conclusa non è stato certo soddisfacente motivo per cui bisognerà fare un mercato per garantire una rosa più competitiva. Ma prima di tutto ci si domanda chi sarà alla guida della squadra. Robertoha avuto un buon impatto sulla panchina granata ma la sua permanenza non è scontata. Almeno questo fanno pensare le parole di Urbano

Intervenuto al Festival della tv a Dogliani, il presidente granata ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all' "identikit" del prossimo allenatore: "Mi piacerebbe un allenatore che abbia le qualità per fare crescere i giovani e creare un buon gioco. Decideremo nel giro di una settimana. Scegliere l'allenatore giusto è fondamentale per ogni squadra", ha dichiarato il massimo dirigente granata.

Parole che suonano più come un cambio di marcia che di conferma: "D'Aversa ha avuto un buon impatto. Stiamo riflettendo sul suo futuro e tra pochi giorni decideremo". Durante l'intervista gli è stato chiesto un parere in merito ad un eventuale ritorno di Gian Piero Ventura, allenatore del Torino dal 2011 al 2016. A questa domanda Cairo ha risposto: "Al 50% sarà nostro dirigente". Un parere sulla stagione appena conclusa: "Abbiamo iniziato ma abbiamo finito bene, con un importante pareggio in rimonta nel derby. Non era la stagione che mi aspettavo ma ora dobbiamo ripartire".

Il Presidente del Torino Urbano Cairo (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Da tempo ormai ci si domanda anche il futuro del Torino. Negli ultimi mesi più di qualche società si è fatta avanti per l'acquisto del club granata. Una possibilità che lo stesso Cairo non ha escluso, ma a determinate condizioni: "Sono disponibile a farmi da parte in caso di offerta - continua il presidente granata - l'importante è che io mi renda conto che questa persona o società abbia la passione per il club. Ma ad oggi non ho ricevuto alcuna offerta".

Panchina Torino, è sfida con il Sassuolo: ecco i nomi

Se alla fine Urbano Cairo dovesse decidere di non confermare Roberto D'Aversa, il Torino avrebbe già identificato il suo successore. O meglio i suoi successori. Nella lista dei granata, infatti, circolano due nomi che nell'ultima stagione hanno sfiorato la promozione in Serie A al termine, comunque, di un percorso più che positivo. Stiamo parlando di Ignazioe Alberto

Il primo ha sfiorato la finale playoff, il secondo per poco non ha ottenuto la promozione con il Catanzaro. I profili sono molto graditi ad Urbano Cairo ma ci sarà da combattere. Anche il Sassuolo, infatti, è interessato ad entrambi gli allenatori. Con Fabio Grosso ormai in uscita, ma ancora non ufficialmente, anche i neroverdi puntano uno dei due tecnici. Che alla fine decidano di "dividerseli"? Quello che è certo è che sia Abete che Aquilani sono prossimi ad una panchina di Serie A.

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