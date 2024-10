Torino Como, le formazioni ufficiali: c’è Sanabria, Fabregas non cambia nulla

Alla nona giornata di campionato, il Torino di Paolo Vanoli è chiamato a una risposta convincente per interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, puntando sulla spinta del proprio pubblico. Il tecnico granata orfano del suo bomber Zapata, schiererà in avanti il tandem composto da Sanabria e Adams. Il Como, a soli due punti dal Torino, vede un’opportunità d’oro per conquistare i tre punti e scavalcare i granata in classifica, fermi a quota 11 punti. A rendere la sfida ancora più interessante sarà l’incontro tra due ex Chelsea: Vanoli, che lavorava nello staff tecnico di Antonio Conte, e Cesc Fàbregas, ora allenatore del Como, ex centrocampista dei Blues. Il Como, per rispondere alla coppia d'attacco granata punterà sul giovane Cutrone in attacco, con Nico Paz e Strefezza a supporto sulla trequarti, per impensierire la difesa del Torino.