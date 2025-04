Torino, Zapata ha rinnovato il contratto fino al 2027

Nei primi di ottobre, durante il match tra Inter e Torino vinto 3-2 dai nerazzurri, il granata Duván Zapata ha lasciato il campo all'84' per infortunio. Il colombiano, a causa della lesione del legamento crociato anteriore , del menisco mediale e laterale , ha terminato la sua stagione anzitempo. Nonostante ciò, il club gli ha rinnovato il contratto per altri 2 anni.

Zapata rinnova col Torino

Nel settembre del 2023, il Torino prese Zapata in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. L'attaccante, il primo colombiano della storia granata, esordì con la nuova maglia contro il Genoa e segnò il suo primo gol contro la Roma. Al termine della stagione, il Toro riscattò il giocatore, che aveva realizzato 12 reti in Serie A. All'inizio della stagione in corso, il classe 1991 divenne il nuovo capitano dei Granata, visti gli addii di Alessandro Buongiorno, ceduto al Napoli, e Ricardo Rodríguez, andato in scadenza di contratto e poi ha firmato col Betis Siviglia.