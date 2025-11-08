Toure decisivo: il Pisa conquista il primo successo contro la Cremonese

La formazione nerazzurra ha battuto i grigiorossi di Davide Nicola, grazie al gol del ventisettenne, e torna alla vittoria in A dopo 34 anni

Gianmarco Inguscio 8 novembre - 14:30

Il Pisa festeggia i primi tre punti stagionali dopo 34 anni di assenza e lo fa dinanzi al proprio pubblico del Garibaldi-Romeo Anconetani. Protagonista assoluto il centrocampista Idrissa Toure che alla mezz'ora della seconda frazione di gioco insacca la sfera alle spalle di Audero, estremo difensore della Cremonese.

Per il classe '98 si tratta di una replica dello scorso campionato quando i nerazzurri disputavano il torneo cadetto. Infatti, nell'ultimo match giocato il 13 maggio, andò in scena proprio la sfida tra Pisa e Cremonese poi vinta dai padroni di casa grazie al gol - all'ora fu il sesto stagionale - di Idrissa Toure. Pertanto, il tedesco si assicura l'appellativo "decisivo" contro la compagine lombarda.

Toure-Pisa, una stagione da affrontare con testa e cuore — Al termine della gara il tecnico dei toscani, Alberto Gilardino ha immediatamente dedicato la vittoria alla sua squadra, fotogramma di quanto il cammino di una piccola realtà come il Pisa, possa essere sì tortuoso e difficile, ma che in situazioni difficili il gruppo squadra risponderebbe presente. Di fatto, così è accaduto anche quando la prima vittoria del Pisa tardava ad arrivare.

A tardare erano anche i bonus di Idrissa Toure. L'esterno di centrocampo ha abituato i suoi tifosi a incidere più volte il tabellone - soprattutto nell'ultima stagione in cui ha regalato 6 gol e 4 assist in Serie B -. In questa prime undici giornate, ha sofferto più del dovuto il passaggio fra i "grandi" in serie A. Fortunatamente per il tedesco è arrivata la svolta grazie al gol realizzato contro la Cremonese che testimonia la sua determinazione.

I prossimi impegni di campionato degli uomini di Gilardino — Archiviata la prima vittoria, la palla ora passa ai risultati delle dirette concorrenti che gravitano attorno agli undici di Gilardino: Lecce e Parma in primis, che affronteranno rispettivamente il Verona e il Milan. Poi, ci sarà la sosta per garantire le partite delle Nazionali. Al rientro in Serie A invece, i calciatori del Pisa saranno ospiti del Sassuolo, prima di affrontare in casa l'Inter di Cristian Chivu ed essere nuovamente impegnati al Garibaldi-Romeo Anconetani per lo scontro salvezza contro il Parma.