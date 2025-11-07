Gilardino esulta: “Questa vittoria è un regalo per i miei ragazzi”

E' festa totale in casa Pisa, il momento è favorevole e adesso si sogna in grande per il futuro

Michele Massa 7 novembre - 23:35

Primo successo stagionale e una striscia d'imbattibilità che adesso diventa interessante in casa Pisa. I nerazzurri trovano la vittoria grazie ad un gol di Toure nella ripresa e si rilanciano in classifica. In conferenza stampa Alberto Gilardino non ha nascosto tutta la sua felicità per la sua squadra che partita dopo partita sta dimostrando di poter dire la sua in questa Serie A.

Le parole di Alberto Gilardino dopo Pisa-Cremonese — GILARDINO SULLA PARTITA -"Mi piace far sentire tutti i giocatori importanti e tutti stanno dando risposte importanti. Anche stasera chi è entrato ha saputo fare la differenza. Per me questo è fondamentale. E' importante trasmettere questo tipo di sentimenti. Abbiamo giocato con il fuoco dentro contro una squadra di qualità che in alcuni momenti della gara ci ha messo in difficoltà con le giocate di Vazquez. La mia squadra sa soffrire, ha voglia di migliorarsi e ascolta".

LA LODE DI GILARDINO ALLA SUA SQUADRA -"Questa è una squadra giovane con tanti debuttanti. Stasera nei momenti di difficoltà la squadra poteva demoralizzarsi, ma non lo ha fatto. Questo atteggiamento rende tutto più facile a un allenatore. Questo è un regalo per la squadra e per i ragazzi, per la dedizione che ci hanno messo in queste settimane, è una vittoria meritata per tutti noi e per i tifosi che ci hanno incitato nelle partite dove non arrivavano i risultati. Ora ci godiamo il momento e proveremo a migliorare ancora giorno dopo giorno".