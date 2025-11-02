Le parole di Gilardino dopo Torino-Pisa

L'ANALISI DI GILARDINO -"Analizzando a caldo la gara devo dire bravi ai ragazzi per l’impatto dentro la partita, per come siamo arrivati e per quello che abbiamo fatto nei primi 35 minuti. Abbiamo lavorato da squadra vera, compatti. È normale che quando concedi qualcosa contro una squadra come il Torino, con tante qualità, diventa difficile come negli ultimi dieci minuti del primo tempo. Qui faranno fatica molte squadre a portare via punti. Noi siamo sempre stati in partita e non era facile reagire e pareggiare 2-2. La mentalità non ci manca e non deve mai mancare. I risultati che abbiamo ottenuto devono darci fiducia per preparare al meglio la sfida con la Cremonese, che sta facendo un campionato di spessore con tanti giocatori esperti di Serie A".