Pari con beffa per il Pisa di Gilardinoche allo stadio Grande Olimpico di Torino prima tocca il cielo con la doppietta di Moreo e poi viene rispedito piedi per terra prima da Simeone poi da Adams. Al triplice fischio è 2-2 e sono arrivate le considerazioni dell'allenatore ospite, che loda i suoi per la grinta ma mastica amaro per i primi tre punti che continuano a non arrivare.
LE DICHIARAZIONI
Torino-Pisa, Gilardino dopo il pari: “Dovevamo gestirla meglio, c’è da lavorare”
Le parole di Gilardino dopo Torino-Pisa—
L'ANALISI DI GILARDINO -"Analizzando a caldo la gara devo dire bravi ai ragazzi per l’impatto dentro la partita, per come siamo arrivati e per quello che abbiamo fatto nei primi 35 minuti. Abbiamo lavorato da squadra vera, compatti. È normale che quando concedi qualcosa contro una squadra come il Torino, con tante qualità, diventa difficile come negli ultimi dieci minuti del primo tempo. Qui faranno fatica molte squadre a portare via punti. Noi siamo sempre stati in partita e non era facile reagire e pareggiare 2-2. La mentalità non ci manca e non deve mai mancare. I risultati che abbiamo ottenuto devono darci fiducia per preparare al meglio la sfida con la Cremonese, che sta facendo un campionato di spessore con tanti giocatori esperti di Serie A".
IL COMMENTO SUL PAREGGIO DI TORINO-PISA -"Se questo pareggio fa girare le scatole? Certamente, ma è parte di un percorso di crescita. Dobbiamo imparare a gestire meglio certi momenti e continuare a lavorare con fiducia. Abbiamo fatto una gara di sacrificio e corso tanto, Meister bisogna farlo crescere, ha potenzialità importanti, ci dobbiamo lavorare con serenità. E' normale che la sua qualità migliore sono i suoi attacchi alla profondità. C'è de lavorare. Ho preferito preservare Moreo anche per la botta che aveva preso".
