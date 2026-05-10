Zaniolo fa la grande sorpresa, Immobile è sempre...Immobile: il Natale diverso del romanista e del laziale

Sia Keinan Davis che Nicolò Zaniolo hanno puntato il dito contro Alberto Dossena al termine della sfida tra Cagliari e Udinese, vinta 2-0 dai friulani. I due attaccanti hanno denunciato presunte frasi razziste rivolte dal difensore rossoblù a Davis nei minuti finali della gara, episodio che avrebbe acceso la tensione fino al caos dopo il fischio finale. Zaniolo ha inoltre raccontato altri retroscena legati agli attimi concitati del match.

COMO, ITALIA - 3 GENNAIO: Nicolo’ Zaniolo dell’Udinese Calcio mostra la sua delusione al termine della partita di Serie A tra Como 1907 e Udinese Calcio allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 3 gennaio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Udinese, gli sfoghi di Zaniolo e Davis

, attaccante, avrebbe accusato di razzismo, difensore del, durante la sfida valida per ladisputata nel pomeriggio. Il presunto episodio si sarebbe verificato nel finale della gara, provocando momenti di forte tensione e un acceso confronto in campo tra i giocatori delle due squadre.

LE PAROLE DELL'ATTACCANTE SULL'ACCADUTO - "Questo vigliacco razzista mi ha dato della “scimmia” durante la partita. Spero che ora prendano seri provvedimenti, altrimenti è inutile, ma vediamo che succederà".

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Attraverso una storia pubblicata su Instagram, anche Nicolò Zaniolo ha voluto dire la sua, denunciando presunti comportamenti offensivi nei confronti del compagno di squadra e anche verso di lui. Nel messaggio, però, il giocatore non ha indicato esplicitamente il nome della persona a cui sarebbero rivolte le sue critiche.

LE PAROLE DI ZANIOLO SULL'ACCADUTO - "Il collega che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio, devono fare qualcosa, questa gente deve pagare altrimenti poi vedremo tanti episodi cosi nuovamente".

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