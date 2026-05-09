L'attaccante dell'Udinese Keinan Davis si è scagliato duramente contro il difensore del Cagliari, Alberto Dossena, accusandolo di aver pronunciato parole discriminatorie, una versione supportata anche dal compagno di squadra Jesper Karlstrom. L'episodio ha scatenato una ressa a bordo campo che ha coinvolto diversi giocatori di entrambe le formazioni. Nel post-partita, l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha difeso Dossena esprimendo fiducia nel proprio giocatore, mentre l'Udinese ha diramato una nota ufficiale per manifestare piena solidarietà e supporto al proprio attaccante a fronte di quanto accaduto all'Unipol Domus.

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UDINE, ITALIA - 14 MARZO: Gleison Bremer della Juventus e Keinan Davis dell'Udinese si contendono un colpo di testa durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Juventus FC allo Stadio Friuli il 14 marzo 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Il comunicato ufficiale dell'Udinese sugli insulti ricevuti da Keinan Davis

Ecco la nota ufficiale diramata tramite il sito dell'Udinese sugli insulti razzisti ricevuti da Keinan Davis:

"Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio.

Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo.Udinese Calcio tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia".

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Quando il campo smette di essere lo spazio del confronto tecnico per diventare teatro di offese personali legate all'identità, è l'intero sistema sportivo a uscirne sconfitto. La posizione dell’Udinese, espressa nel comunicato, sottolinea la necessità di non restare indifferenti davanti a simili episodi, ricordando che la tutela della dignità umana deve sempre prevalere sul risultato sportivo o sulla rivalità tra club. È fondamentale che venga fatta piena luce sull'accaduto per garantire che la Serie A sia un ambiente rispettoso. Solo attraverso sanzioni esemplari sarà possibile trasformare questi momenti critici in un’opportunità di crescita, assicurando che in futuro il calcio possa finalmente essere esclusivamente una festa di sport, passione e gioia.