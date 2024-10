L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari

Sergio Pace Redattore 24 ottobre - 15:20

La nona giornata di Serie A è alle porte. Nella giornata di venerdì in programma due anticipi, alle 18:30 Udinese-Cagliari e alle 20:45 Torino-Como. Reduce dal ko di misura contro il Milan a San Siro, l'Udinese ospita dunque la formazione sarda di Davide Nicola, che nelle ultime tre partite da racimolato 7 punti (vittorie contro Parma e Torino e un pari con la Juve).

Alla vigilia del match contro il Cagliari è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic. Queste le sue parole: "Giocheremo contro una squadra che ha grande energia, mi piace come gioca il Cagliari. Noi comunque giocheremo in casa e il nostro obiettivo è riuscire avere la meglio contro i nostri avversari.

Situazione infortunati? Thauvin non ci sarà, non so se rientrerà la prossima settimana o in quella successiva. Ekkelenkamp oggi non si è allenato, valuteremo se riuscirà a essere della gara. Vediamo come preparare la gara, abbiamo buone opzioni con Davis e Lucca. Rui Modesto? Poteva giocare la gara con il Milan ma anche quella prima, lui si allena bene ma devo fare delle scelte. Deve continuare a lavorare come sta facendo, non so se domani giocherà ma è una possibilità. Giannetti è in forma e può giocare, però non mi sbilancio su chi giocherà".

Udinese-Cagliari, le parole di Runjaic — Runjaic ha fatto il punto sul gioco della squadra: "Mentirei se dicessi che siamo al 75%, non posso dare risposte in termini percentuali, vogliamo avere più possesso palla. Siamo stati bravi a far correre il pallone contro il Milan, ma secondo me possiamo prendere decisioni migliori in campo. Stiamo lavorando intensamente perché possiamo correggere certi errori, questo lo dobbiamo fare di partita in partita.

Ci sono diverse cose da migliorare, ma per me è importante vedere la squadra compatta in campo, che affronta bene i duelli e si assume le proprie responsabilità. Vedo tante cose positive, la classifica è buona, ma dobbiamo ricordarci che può cambiare rapidamente".

Dopo il ko di Milano c'è bisogno di spingere: "Abbiamo subito decisioni criticabili, ma non ci pensiamo. Io voglio lavorare dove posso effettivamente incidere. Si possono commettono errori, anche io ne commetto, ma non vorrei parlare dell'arbitro. Noi vogliamo portare sul campo ancora più volontà e dobbiamo fornire una prestazione anche migliore con il Cagliari, è assolutamente necessario se vogliamo vincere".