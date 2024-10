Venezia, Di Francesco: “Saranno importanti i duelli individuali con la Dea”

Il Venezia ospita domani alle 15 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo la sconfitta con il Verona e la sosta per le Nazionali, l'allenatore Eusebio Di Francesco presenta così il match del Penzo in conferenza stampa: "Come sono rientrati i Nazionali? Li abbiamo fatti recuperare per quanto possibile, senza carichi importanti. Farò le ultime valutazioni in serata. Non solo sono importanti quelli che giocano dall'inizio, ma anche chi subentra".