Venezia, Di Francesco: “Il risultato giusto sarebbe stato un pareggio”

Al Bentegodi decidono Oristanio, Tengstedt e l’autogol di Joronen. Gli arancioneroverdi, alla quinta sconfitta in campionato, restano a quattro punti in classifica dopo sette giornate...

La quinta sconfitta in campionato del Venezia arriva nel derby sul campo del Verona. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così il match del Bentegodi ai microfoni di Dazn: "Non mi piace parlare di episodi, però prendere gol così dà fastidio, non è la prima volta che ci facciamo gol da soli. Il risultato giusto sarebbe stato il pareggio. Peccato, potevamo essere più bravi nella gestione e più verticali, abbiamo creato tanto ma non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Poi loro hanno trovato questo gol su una nostra ingenuità. La colpa è stata solo nostra, loro ci hanno messo più cattiveria nell'andare a cercare il risultato. Dobbiamo migliorare su questo, siamo stati meni lucidi".