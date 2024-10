Oristanio illude, Joronen condanna il Venezia: il Verona vince 2-1 il derby

Nel secondo anticipo della 7ª giornata di Serie A il Verona rimonta e batte il Venezia nel derby veneto , conquistando la terza vittoria in campionato. Lagunari in vantaggio in avvio con Oristanio , pari immediato di Tengstedt , nel finale un autogoal di Joronen decide la sfida del Bentegodi.

Partenza col botto

Pronti, via e il Venezia sblocca al 3' con Oristanio. Angolo battuto dalla sinistra da Nicolussi Caviglia, troppo morbida la difesa gialloblù che si perde l'inserimento dell'ex Cagliari che di testa fa 1-0 da distanza ravvicinata. La risposta del Verona però è immediata e arriva al 9' con Tengstedt: sugli sviluppi di un corner respinto, la palla viene rimessa in mezzo e allungata da Mosquera e arriva sui piedi dell'attaccante danese in prestito dal Benfica che con una conclusione al volo batte Joronen e riporta la gara in parità.