Venezia, Di Francesco: “A Verona ci sarà un ambiente ostile e difficile”

Il tecnico degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Bentegodi: "La forza ora è dare continuità a fare quello che stiamo facendo".

Davide Capano Redattore 3 ottobre 2024 (modifica il 3 ottobre 2024 | 14:44)

Il Venezia è ospite domani alle 20.45 del Verona dell'ex Paolo Zanetti. Dopo la sconfitta con la Roma, l'allenatore Eusebio Di Francesco presenta così la gara del Bentegodi in conferenza stampa: "Come abbiamo preparato la settimana e gli infortunati? E' una settimana particolare, breve. Abbiamo fatto tante valutazioni rispetto alle tante cose positive viste e quelle da migliorare. Abbiamo lavorato sugli aspetti di crescita. Che ci saranno sempre. Per gli infortunati, penso che recupereremo Altare e Yeboah, vediamo nella rifinitura".

Venezia, Di Francesco prima della sfida coi gialloblu — "Che Verona mi aspetto? Aggressivo, di gamba - spiega il tecnico arancioneroverde -, in un ambiente ostile e difficile. Conosco Verona e i suoi tifosi, sono stati in partita contro il Torino anche in 10".

"Cosa rimane da Roma al netto dei progressi? A caldo avevo rabbia, a freddo e ragionando ho visto tante cose positive. La forza ora è dare continuità a fare quello che stiamo facendo, anche se non è facile. Ho visto una squadra che ha creato tante difficoltà alla Roma, siamo stati fastidiosi. Ci vuole del tempo per arrivare dove voglio, cerco di mettere i ragazzi nelle condizioni di dare il meglio".

"Le condizioni di Duncan? Ha una massa muscolare importante come giocatore, penso che non ci sarà sicuramente per la prossima gara, speriamo di recuperarlo nella sosta".

Di Fra sui singoli — "Cosa ho detto ad Oristanio dopo Roma? Ha avuto diverse occasioni - confida Di Fra -, è un ragazzo in grande crescita. Non deve essere superficiale, ma vale per tutti. Sta crescendo tanto anche dal punto di vista fisico".

"Se Oristanio forse si trova più a suo agio vicino a Pohjanpalo? E' quello che stiamo costruendo, questo vestito intorno alla squadra. Lavoro per far rendere al meglio i giocatori per le loro caratteristiche".

"Bjarkason? Alle volte ci sono piccole complicazioni, ci auguriamo che le risolva".

"Come vedo Sagrado e Schingtienne e se sono pronti? Credo siano in crescita. Sagrado sta lavorando con grande dedizione e determinazione. Lo stesso vale per Schingtienne, ma mi si chiederà sempre di chi sta fuori, è la normalità perché io faccio delle scelte e ci sono 25 giocatori. Loro comunque devono entrare in un campionato differente, in passato ho inserito giocatori che hanno iniziato a giocare a novembre-dicembre e poi sono riusciti a dare un grande contributo. Allenare giocatori che non giocano oggi è molto importante. Anche se sono investimenti della società serve tempo per farli rendere al meglio".

"Se Candela come braccetto mi sta dando qualcosa in più in quel ruolo e se la scelta è stata dettata dagli infortuni? Penso che lui si veda meglio quando gioca e basta, ma non è stata una scelta dettata dagli infortuni. Ritengo che quando si gioca con la difesa a 3 a volte serva un centrale con caratteristiche differenti da quelle del classico centrale di difesa. Di volta in volta valuterò il meglio per la partita, ma è un passaggio che a me piace".

Il derby col Verona — "Se è importante l'aspetto mentale nel derby? L'atteggiamento è la base di tutto - chiarisce Di Francesco -, lo stare dentro ad una gara in tutti i momenti. Lo ribadisco sempre, serve capire e gestire i momenti della gara, è dove abbiamo peccato in tante partite e ci stiamo lavorando tanto. Dobbiamo essere più bravi a leggere certe situazioni".

"Contro Milan, Torino e Roma abbiamo pagato caro i gol presi sui calcio piazzati? Nei calci piazzati in tutte le situazioni possiamo avere vantaggi e svantaggi. Se si marca a uomo a volte si perde l'uomo e si è attratti dalla palla. Se si va a zona, si copre la zona si copre la zona, ma marcando l'uomo che c'è in quella zona. Se si fa zona mista allora qualcuno marca e qualcuno sta a zona. Noi ne abbiamo provate un paio avendo risposte positive e negative. Ma non deve diventare un aspetto che ci porti a reagire male in certe situazioni, dobbiamo superarlo solo con il lavoro".

"Se farò qualche cambio in più per il turnover, visto il poco tempo per recuperare? Il tempo per recuperare c'è stato. I cinque giorni ti permettono di recuperare, quindi le scelte saranno legate al tipo di partita che andremo ad affrontare".