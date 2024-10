Venezia, le nuove maglie rendono omaggio al legame del club con la città

I tifosi veneziani hanno avuto accesso in anteprima ai nuovi kit durante un evento in esclusiva presso il negozio ufficiale del Venezia a Rialto l’1 ottobre

2 ottobre 2024

Il Venezia ha presentato ufficialmente le nuove maglie.

Venezia, la nota del club sulle maglie — "Venezia FC è orgoglioso di dare il via all'acquisto delle maglie per la stagione 2024/25 - si legge in un comunicato - , in vendita esclusivamente nei canali retail del Club. Le maglie, create in collaborazione con NOCTA, presentano nuovi design audaci mantenendo intatta l’essenza del legame del Club con la città, grazie al classico branding 'Città di Venezia'.

(Foto "Ufficio Stampa Venezia FC")

I tifosi veneziani hanno avuto accesso in anteprima alle nuove maglie durante un evento in esclusiva presso il negozio ufficiale del Venezia FC a Rialto l’1 ottobre. Le maglie Home e Away saranno disponibili esclusivamente online su e in tutti i negozi ufficiali del Club a partire dal 2 ottobre.

Protagonisti anche la Primavera e la Prima Squadra Femminile — Le foto promozionali dei prodotti vedono protagonisti i giocatori delle squadre Primavera e della Prima Squadra Femminile, a sottolineare l’impegno del Club verso la crescita dei giovani talenti e delle future generazioni: Riccardo Modesto, Claudio Giardino ed Edoardo Dalla Nora per la Primavera e Serena Cortesi, Melissa Doneda e Kailey Willis per il Venezia FC Femminile.

(Foto "Ufficio Stampa Venezia FC")

Con un reveal innovativo, che mette in risalto i talenti della settore giovanile e femminile, Venezia FC riafferma che il calcio non è solo uno sport, ma l'incarnazione di progresso, unità, cultura e storia.

Le radici del Venezia — Venezia FC rimane profondamente legato alle proprie radici. La raffinatezza delle maglie esprime la cura dei dettagli e la dedizione che definiscono le collezioni del Club, offrendo ai tifosi non un semplice capo, ma un simbolo del legame profondo con la città.

(Foto "Ufficio Stampa Venezia FC")

Queste maglie rappresentano la naturale evoluzione del percorso del Club. Tradizione e innovazione si fondono in un costante impegno verso il progresso.

'Questa collaborazione rende omaggio alla creatività e all'iconica città di Venezia, creando un'opportunità unica per avvicinare i tifosi di calcio ad un nuovo pubblico. Si instaura un dialogo tra visioni diverse, dando vita a una nuova e audace prospettiva'. – Fabrizia Monteleone, Brand Manager Venezia FC.

Il lancio — Per supportare il lancio delle maglie, Venezia FC ha incaricato No Text Azienda di sviluppare una serie di asset creativi che danno vita a un'atmosfera surreale, presentando le maglie come un in 'sogno'. Tecniche di scansione 3D ispirate agli sfondi più suggestivi di Venezia reinterpretano l'essenza unica della città, con architettura, leoni, stelle e costellazioni che simboleggiano la sinergia tra Venezia FC e NOCTA.

(Foto "Ufficio Stampa Venezia FC")

Per lanciare le nuove maglie, l’1 ottobre Venezia FC ha organizzato un evento esclusivo nel cuore di Venezia, dando ai tifosi locali l’accesso in anteprima prima dell’uscita ufficiale, sottolineando la dedizione del Club ai suoi sostenitori, che rimangono il cuore pulsante del Venezia FC.

Dove trovare le maglie — I tifosi possono trovare la maglia Home e la maglia Away nei negozi ufficiali del Club a Rialto e Ca’ Venezia e su a partire da oggi, 2 ottobre. I restanti articoli della collezione, incluso il kit Goalkeeper e la maglia Pre-Match, saranno disponibili nelle prossime settimane e ulteriori dettagli verranno rivelati a breve".

Informazioni sui design dei kit 24/25 — La collezione 2024/25 celebra Venezia con un design che guarda al futuro. La maglia Home, di un elegante nero con dettagli dorati, è decorata da un motivo stellato che riflette il legame di NOCTA con il cielo notturno della città. Radicati nella cultura veneziana, questi dettagli superano i semplici riferimenti storici, offrendo una visione moderna e raffinata dell’identità del Club.

L’estetica audace della maglia Away reinterpreta i tradizionali colori arancio e verde di Venezia, strizzando l’occhio alla cultura streetwear pur mantenendo l’identità distintiva del Club.

Le maglie da portiere e non solo — Le maglie da portiere, caratterizzate da colori vivaci e un design audace, traggono ispirazione dagli stili creativi degli anni '90, infondendo alle divise un tocco di originalità che unisce funzionalità e moda.

(Foto "Ufficio Stampa Venezia FC")

La maglia Pre-Match è l’icona della collaborazione tra Venezia FC e NOCTA. Il design incorpora i colori distintivi del Club – arancio, nero e verde – con un logo personalizzato che suggella l’unione dei due brand.

Ogni capo della collezione è pensato per essere versatile, perfetto sia dentro che fuori dal campo".