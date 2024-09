Venezia, parla il DS Antonelli: “Convinti di Di Francesco e su Busio…”

"Abbiamo fatto contratti pluriennali, senza dimenticare anche i contratti a giocatori del settore giovanile, fra chi è andato in prestito e chi ha già esordito in Serie A, addirittura. - così il ds dei lagunari - Andiamo avanti sul portare avanti il progetto basato molto sui giovani. Non ci sono però solo i giovani, oltre a questo abbiamo cercato di inserire giocatori importanti come Duncan e cerchiamo di valorizzare i vari Joronen, Pohjanpalo e gli altri. Un occhio al presente ed uno al futuro. Terzo obiettivo era quello della sostenibilità economica. Chiarisco subito anche l'operazione di Maggiore con la Salernitana. Era stata un'opportunità dell'ultimo momento. Le occasioni dell'ultimo momento hanno degli inconvenienti, non si è fatta soprattutto per colpa del tempo. Ringrazio il gruppo dei proprietari per l'extra budget, ma questa cosa non cambia il programma e l'obiettivo del Venezia".